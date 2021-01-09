四川溫泉疑漏電致19歲女昏迷不醒　家屬狠批酒店曾叫醫生送殯儀館

現時許多地方流行泡溫泉，但當中不少都是人工而非天然的，需靠電力加熱，也暗藏風險。 來自四川自貢的張女士近日爆料指，去年底她跟同事到某溫泉酒店泡溫泉，結果溫泉內突然漏電令她們遭遇程度不一的電擊，其中一名19歲女子更因此昏迷不醒。令女子母親非常氣憤的是，該酒店的經理曾悄悄告訴醫生，讓他們把昏迷的女兒直接送到殯儀館，「心腸太壞了」。 目前涉事公司已停業整頓，市委市政府也介入調查。

事發於自貢市燊海森林的海湯神泉，張女士周三（6日）表示，她們一行4人去年12月29日晚去泡碘鹽泉，現場除了她們，還有另外3名男士。一開始男士們感覺到了有電流，惟她們沒有感覺，直到發現時已太遲，當場失去意識、翻着白眼漂在水面上。其中，張女士出現心肌損傷，醫院一度下達病危通知，幸好經過救治病情已經有所好轉，然而同行的19歲女子就不幸一直昏迷至今。

女子的家屬事後天天守在深切治療部（ICU）走廊，其母親表示只希望自己的女兒能早日醒過來，也沒想過要什麼賠償，然而涉事酒店竟悄悄跟醫生說讓他們放棄拯救，把女兒送到殯儀館，猶如被判「死刑」，令她氣憤不已。她表示，就算女兒以後真的變成植物人，自己也會一直養她，不會放棄生命。

溫泉中心負責人表示，公司已停業整頓並成立專門的調查小組調查事故原因，同時市委市政府也成立了調查小組對現場進行排查，但未發現任何有關觸電的東西。他又指，事後的前3天公司全部負責人都趕到醫院並24小時輪流值班，並與醫院進行全面協商，強調會以救治為主要原則，並他沒有正面回應送殯儀館一事。

（綜合報道）