遊族網絡董事長林奇遭毒死後掀30億遺產糾紛　私生子加入爭繼承權

去年12月，遊族網絡原控股股東、實際控制人林奇遭人遭投毒後逝世，引發廣泛關注。周一（11日），遊族網絡發公告顯示，林奇的股份將由其3名未成年子女繼承，公司實控人則變更為一眾子女的母親許芬芬。 不過事件演變為一場「爭產風暴」。公告發表後，有網民聲稱林奇與其姐姐育有一子，要求維護孩子的合法繼承權，並透露目前正全力推進訴訟流程，爭取盡快做親子鑑定檢測。

上述公告指出，林奇生前直接持有公司股份2.19億股，包含高管鎖定股1.64億股，無間接持有公司股份，所持股份佔目前公司總股本的23.99%。按《民法典》及上海市浦東公證處出具的《公證書》（2021）滬浦證字第111號，林奇生前持有的公司股份由其女兒林小溪、林芮璟及兒子林漓共同繼承，三人均為未成年人，相關法律行為由其法定監護人、母親許芬芬代理。

截至周二（12日）晚，遊族市值為127.48億元（人民幣．下同），以此計算，林奇這部分遺產價值達30億元。

據介紹，許芬芬目前擔任遊族網絡全資子公司「YOUZU(SINGAPORE)PTE.LTD.」的董事，該公司在新加坡註冊，主營業務為互聯網游戲的研發和發行。值得留意的是，公告並未披露許芬芬與林奇的關係，證券部事後表示此項不在披露範圍內。遊族網絡稱，公司在權益變動後仍具有獨立經營能力。

游族網絡成立於2009年，是A股上市公司。（網上圖片）

不過在周二，微博博主「糖醋個里脊啦」發文質問遊族網絡，稱林奇與其姐姐育有一子，更出示孩子的出生證及一份上海創遠律師事務所致遊族網絡公司的律師函。出生證明顯示，孩子為男孩，姓名叫林正清，出生在上海市徐匯區，其母親31歲，父親為林奇，年齡38歲。

「糖醋個里脊啦」聲稱遊族網絡攔着不讓她姐姐跟孩子見林奇最後一面，質問這是何居心，並透露她姐姐與林奇原打算疫情結束之後便登記結婚，可在她們悲痛的時候，公司卻已配合前妻早早辦理繼承，「人為財死，鳥為食亡，背後是否涉及幕後交易」。

之後，她質問遊族網絡隱瞞林奇還有小兒子的消息是何居心，強調她姐姐跟林奇依法給孩子辦的出生醫學證明，但公司明明知道卻不承認其合法繼承人身份，收到她們律師函當晚就做賊心虛偷偷公佈變更股東繼承人，質疑行為既不要臉還涉嫌虛假披露。最後，她質問下毒謀殺如此重大刑事案件，兇手尚未認罪伏法，公司卻急着準備遺體火化，只是警方屍檢報告需時才作罷，認為行為可疑至極，懇請警方調查。

不久，「糖醋個里脊啦」再表示，其姐姐與林奇於前年通過朋友介紹認識，當時林奇已離婚多年，因此並非婚內出軌。同時，她強調孩子是林奇和姐姐計劃生下，雙方許多親友都知道孩子存在，林正清一名更是林奇親自所取名。

至於律師函獲上海創遠律師事務所曹錦彭律師證實是受林正清的監護人委託起草，其要求遊族網絡維護林正清的合法權，切實保證他與林奇的其他第一順位繼承人享有同等知情權與參與權；又要求遊族網絡與各方積極協調，盡快推進委託人與林奇的親子鑑定。

（綜合報道）