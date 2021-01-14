浙江南部多地乾旱天氣導致用水緊張　居民需憑「水票」取水

據中新網報道，近日，浙江省南部多地因長期少雨導致乾旱，而出現用水緊張的情況，大量居民和村民需要運水來解決日常用水問題。在樂清市里嶴村，當局為了讓村民有序取水，甚至派發難得一見的「水票」，讓村民憑票取水。

在樂清市里嶴村，因旱情影響，當地自來水供應斷斷續續，甚至一度停止供水。村委會副主任鄭余巧介紹指，「村里買了4個5噸容量的大水桶，每天從大荊鎮運20噸水，解決村民的日常生活用水」。但這些水對於全村用水遠遠不夠。

鄭余巧稱，「前幾天第一次取水時，現場秩序混亂，有的村民來得早，取了很多桶水，而後面來的村民基本分配不到水」。為了解決取水時的混亂場面，當地村委會決定印發「水票」，「100斤一張，一戶一張輪流分發，憑水票排隊取水，第一天印製的是白色的，為了防止水票重複使用，第二天水票印成綠色」。鄭余巧說，實行水票取水後，秩序好多了，同時，當地積極聯繫和盡可能多地調配水源，目前村民能自覺排隊取水，已經不再印發水票。

樂清市的周老伯騎電單車來到當地「大水缸」取水時，在車上綁了9個桶，大約重200斤，他說，「自來水一天有一天沒有，放出來的水都是黃色的，只能洗洗東西，不能直接飲用。這些水可以用三四天」。另一名居民吳永樂駕駛私家車取水時說，「開車過來40分鐘，全家人吃飯喝水，來一趟就多裝點。希望能盡快下場大雨，以緩解當地村民的用水問題」。

為了解決用水緊張的情況，當地水務集團負責人表示，若持續乾旱，將採取協調大型水庫、開展人工降雨等方式進行水源補充，近日該集團已經在楠溪江原水取水口搭建300米長管網，投入8台大型抽水泵24小時不間斷為取水口補充水源。

另外，浙江省台州市溫嶺、三門因供水形勢嚴峻，當局已啟動抗旱Ⅱ級應急響應。為「解渴」旱情對民眾生產生活的影響，兩地擴建或改造原有水廠已投入使用，以緩解旱情導致的轄區供水緊張的形勢。

（中新網）