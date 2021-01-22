杭州醫院爆燃至少4人受傷　疑有病人投擲自製汽油彈

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-22 16:23

今日（22日）上午10時55分，浙江大學醫學院附屬第一醫院6號樓5樓發生疑似爆炸物爆燃事件，造成至少4人受傷。 據內媒《健康時報》報道，爆炸物是疑似病人自製的汽油炸彈。該名疑犯已被警方控制。

據當地傳媒《錢江晚報》消息，中午12點左右，浙江大學醫學院附屬第一醫院門口仍停有多輛警車，6號樓門口已經拉起封鎖線。在醫院的一樓大廳內，已經緊急隔離出一片區域，有不少醫護人員及病人在內。

在場的一名病人指，原本要進行4個小時的治療，結果做了2個小時後，突然被要求撤離，「有人拿著什麼東西，然後血透室的人都被緊急疏散了」。另一名病人說，當時醫院5樓的血透室內有70多個人，突然聽到一聲巨響之後，室內就冒起了白煙，當時現場一片混亂。後來在警方的協助下，大家緊急撤離。

《健康時報》引述醫院一位醫生稱，發生爆炸的是6號樓血透室，炸彈為自製的汽油炸彈。一位在6號樓現場的患者表示，疑犯疑似是血透病人。

據杭州警方通報，事件造成至少4人受傷，其中包括3名醫院工作人員和1名病人。案件正在進一步偵辦中。浙江大學醫學院附屬第一醫院表示，目前醫院各項工作正常，全院職工強烈譴責犯罪行為。據初步了解，疑犯有犯罪前科曾獲刑。

當地警方對事件進行通報。（微博）

（錢江晚報/健康時報）