內地網民指貓咪食用「GO!」貓糧致死　電商急下架　產品香港有售

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-26 16:15

內地有網民近日指控，其貓咪在食用一款加拿大生產的「GO!」貓糧後死亡。隨後陸續有網民表示，自家貓咪食用同款貓糧後出現了各種不良症狀，包括食慾不振、軟便、嘔吐等。 目前，內地電商「天貓國際進口超市」已將涉事產品下架，但有網民曬出聊天記錄，指商家拒絕就已拆封的產品退貨，除非消費者提供貓咪食用後的就醫記錄。同款商品於包括天貓平台其他商家在內的電商仍然在售。 據悉，該款貓糧在本港亦有銷售。

涉事產品名為「GO! SOLUTIONS™ CARNIVORE Grain Free Chicken, Turkey+Duck Cat Food Recipe」，內地名為「GO! 九種肉全貓糧」。根據電商介紹，該產品選用優質雞肉、火雞肉、鴨肉及新鮮蔬果，富含Omega脂肪酸等營養物質，且不含麩質、副產品、生長激素及人工防腐劑。

內地網民指控，貓咪食用涉事產品後出現多種不良症狀，甚至罹患疾病。（網上圖片）

內地網民李女士在微博發帖指控，稱貓咪食用該款產品後，上吐下瀉、便血、肝腎損傷，精神不振，暴瘦一公斤。另有網民表示，自家貓咪食用後「莫名其妙吐黃水」。還有貓咪食用後患上了膽囊炎、腎水腫、膀胱結晶等疾病，有貓咪不治身亡。

根據網民統計，涉事產品有效期橫跨從2021年8月8日至2022年2月16日，共27個批次。事發後，不少消費者向電商要求退款，但得到的回覆是，若沒有拆封產品，就可以退貨退款，否則就需要提交貓咪食用貓糧後的就醫證明。有消費者與之理論，結果遭到店家封鎖。

根據網民所述，由於這款貓糧算是價格偏高的產品，對於貓咪食用後出現症狀感到震驚。《香港01》記者查詢發現，該款貓糧16磅裝，在天貓等平台的銷售價格從人民幣700多元到千多元不等；而在本港亦有電商販賣同款產品，16磅裝售價落在800多港元。

1月25日晚，涉事產品內地總代理商百加世發表聲明，稱已上門從受害貓咪取樣送檢，將會負責到底。此前，百加世發布的貓糧檢測報告顯示，產品各項指標均符合標準。

（綜合報道）