河南學生因「眉来眼去、搽護手霜」被通報批評　教師公開全名惹議

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-30 14:03

微博、微信等多個網絡平台自周三（27日）起，流傳一則由河南「鶴壁高中2021屆」微信公眾號發布的文章《1月18日-1月24日違紀情況通報》，該通報詳細列出了數十名學生的「違紀情況」，包括梳頭、坐姿不端、哈欠不斷等，且公布了其姓名、所在班級，引發教育界強烈關注。 周四（28日），鶴壁高中通報稱，已責成涉事年級主任作出深刻檢討，對所涉及學生及家長公開致歉。

通報的署名為「校本部2021屆高三年級」，當中詳細列出分布於近20個班級的學生姓名、所在班級和「違紀內容」，這些「違紀行為」除了曠課、上課或考試期間睡覺等常見內容外，還包括了抹護手霜、梳頭、坐姿不端、自習課向別人傳爆谷、寫網絡小說、哈欠不斷、上課5分鐘還沒有進入學習狀態、和同桌說話及眉來眼去、腿上放棉襖等。

事件引發爭議，多名初高中教師周四表示這種通報方式侵犯了學生個人私隱，極不恰當，且有損害學生名譽之嫌。鶴壁高中多名教師均證實，上述微信公眾號並非校方官方微信公眾號，而是由該校2021屆高三年級組自行運營。周四下午2時許，通報已被發布者刪除。

同日晚上，鶴壁高中官方微信公眾號發通報稱，事件中該校高三年級存在方法不當、管理不規範問題，校方已對高三年級主任及相關責任人進行嚴肅批評教育，責成年級主任作出深刻檢討；要求年級主任對涉事學生及家長進行公開致歉；要求班主任及心理教師對涉事學生逐個約談，消除對學生心理可能產生的不良影響。

最後，校方強調要以此為戒，舉一反三，組織開展師生學習討論活動，堅持學生為本原則，進一步整改完善學校各項管理制度，杜絕同類事件再發生。

針對事件，國家一級律師、山東法策律師事務所主任張法水向內媒表示，即使對成人來說，微小的錯誤也不能隨便對社會公開，何況青少年還處在成長發育階段，簡單違紀更不應透過互聯網向社會擴散，否則會造成不必要的社會壓力，反而不利於達成教育效果。

據鶴壁高中官網介紹，該校曾在2009年、2011年、2013年、2015年連續四屆被評為「中國百強中學」。

（綜合報道）