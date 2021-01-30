「大運河」河北泊頭段發現明代貨船沉船　料下月上旬轉移室內發掘

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-30 20:40

「大運河」在河北省泊頭市內的一段河道，近日在清淤時意外發現一艘沉船，考古人員根據已出土的文物及船身的層位堆積關係，初步判斷是一艘明代貨船。 目前文物部門正在完善打撈方案，預計下月上旬就可將沉船轉移至室內進行細致發掘。

沉船周圍已被打上木樁，下一步將圍繞沉船製作一個巨大的箱體以便打撈。（新華社）

該艘明代沉船是在泊頭市區勝利橋南200米的「大運河」河道發現，施工人員在清淤時先是挖出幾塊大木板，隨後發現大範圍船身，遂將情況上報有關部門。滄州市文物部門其後派出專家趕到現場指導，經排水和清泥後成功顯露部分船身。初步勘察發現，沉船長約15米、寬約3米，由於大部分船體被淤泥包裹，暫時仍不能確認船頭和船尾。工作人員在沉船上的淤泥中，清理出一些牛羊骨頭和破碎瓷片、陶片。

現時施工單位已經在沉船周圍打上木樁，下一步將圍繞沉船製作一個巨大的箱體，在箱體底部插入鋼板，以便將整艘沉船吊裝上岸，再轉移到室內進行細致發掘。

據介紹，「大運河」共包括京杭大運河、浙東運河、隋唐大運河。京杭大運河和浙東運河北起北京，南至寧波，途徑天津、河北、山東、安徽、江蘇、浙江諸省市。隋唐大運河則以洛陽為中心，北到涿州，南到杭州，途徑河南、安徽、江蘇、浙江、山東、河北諸省。

（綜合報道）