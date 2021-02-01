四川醫院保安疑被注射針頭拮傷感染愛滋　衛健委介入調查

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-01 15:00

四川成都錦欣精神病醫院保安張平安（化名），早前疑為醫院運送醫療垃圾時被針頭拮傷，導致感染愛滋病。院方否認感染一事與醫院有關，並計劃與他協商解除勞動關係。內地傳媒1月29日報道，家屬與醫院協商無果，當地衛健委已介入調查。

張平安處理醫療垃圾時僅獲發膠手套。（網上圖片）

家屬安女士稱，叔叔張平安已在醫院工作20年，平日負責接送病人到各科室檢查、污水處理和垃圾處理以及其他保安工作。他去年10月15日被注射針頭拮傷，11月時收到院方通知要求他抽血化驗並到疾控中心檢測，最終確診愛滋病。

安女士稱，醫院起初要求叔叔不要聲張及向家人透露，直至院方要求其家人抽血檢測，他們才知悉事件。她表示，院方指張平安感染愛滋與醫院無關，甚至懷疑他被妻子通過「性傳播」感染，並表明今年4月份雙方合約到期後就與他解除勞動關係。針對醫院提出的性傳播問題，張平安的妻子也做了詳細檢測，結果顯示愛滋病、梅毒、淋病、丙肝結果呈陰性。

安女士表示，叔叔每個月基本都在醫院工作，一個月只有4天假期回家。她認為，張平安在醫院工作期間，醫院未向他教授相關醫學垃圾處理的學習和科普，且處理醫療垃圾的過程中只獲發膠手套，沒有防護服。

此外，醫院的醫療垃圾亦違規堆放，沒有嚴格分類，包括注射針頭未有毀形處理，或按規定放入專門的利器盒處理，經常隨意將針頭堆放在黃色膠袋中；醫療垃圾的容器經常沒有封口。安女士稱，正是院方未按照國家相關規定對垃圾做密封處理，才導致張平安搬運過程中經常被針管拮傷感染愛滋病，且平日他被針頭拮傷後，醫院人員僅讓他噴消毒液消毒，沒有做其他的病毒阻斷措施。

安女士透露，家屬曾多次聯繫醫院，但院方表示和醫院無關，律師亦已聯繫該醫院法務部，但未能解決問題。她認為，叔叔張平安在醫院被針頭拮傷感染愛滋，肯定是醫院的責任，目前準備循法律途徑解決。

（綜合報道）