吐糟大會︱42歲秦昊被指上對花轎嫁對娘　52歲伊能靜：請尊重女性

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-02 13:27

內地脫口秀綜藝節目《吐槽大會》第五季近日正式播出，第一期節目邀請了女藝人黃奕作為嘉賓演說，她在台上引用自己出演過的電視劇「上錯花轎嫁對郎」，自嘲是「上錯花轎嫁錯郎」，同時稱另一位嘉賓秦昊是「上對花轎嫁對娘」，還說每次情人節秦昊都送妻子伊能靜很多康乃馨，引起一些爭議。 當事人伊能靜周一（1日）在微博發文怒轟「女人大就是娘，怎麼沒聽過男人大嘲笑是爹？」她指自己不能接受《吐槽大會》的措辭，「寫稿的人請學會尊重女性。」

《吐槽大會》每期都會邀請一位有「黑歷史」和有話題度的名人，接受來自圈內好友的吐槽。黃奕當年因為劇集《上錯花轎嫁對郎》一炮而紅，之後更在《還珠格格3：天上人間》中飾演小燕子，被外界譽為「趙薇接班人」，但她的感情路就相當崎嶇，兩段婚姻都離婚收場，更對她的事業產生「毀滅式」的影響。

黃奕認婚姻失敗拖累事業 飽受網路暴力7年唔敢見人：

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而秦昊於2000年畢業於中央戲劇學院，現年42歲，較為人熟悉的作品有電影《春風沉醉的夜晚》，但真正讓他成為網民焦點，卻是因為他跟年長10歲的女星伊能靜結婚，出道15年才正式受到關注，翌年伊能靜為他誕下女兒秦伊皓（小米粒），由於他名氣不及太太，此前經常被稱為伊能靜丈夫。

圖輯｜秦昊被指靠太太伊能靜上位 女兒小米粒遭受惡意批評：

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黃奕在《吐槽大會》上直言：「伊能靜比秦昊大十幾歲，不像我命苦，上錯花轎嫁錯郎，秦昊是上對花轎嫁對娘。」她還說，秦、伊二人生活幸福，「每次情人節的時候，秦昊都送伊能靜很多康乃馨。」當時台下的秦昊聽到後還向後面的嘉賓解釋稱，「康乃馨是送給母親的。」

黃奕在吐槽大會上提到伊能靜和秦昊的言論惹出爭議。（網絡圖片）

伊能靜在微博發文質疑節目組沒有尊重女性。（微博圖片）

節目播出後不久，伊能靜隨即在微博發文：「女人比男人大是個梗？為什麽男人比女人大不是？女人大就是娘，怎麼沒聽過男人大嘲笑是爹？我們和男人一樣，不是嫁不是娶，我們一樣是選擇了婚姻。作為當事者本人，我不接受這個梗。」

據悉，節目上的演說稿都是由編劇撰寫，因此伊能靜沒有怪責黃奕，她指「這不是藝人的問題」，並怒轟節目組：「什麽時代了？寫稿的人請學會尊重女性。」對此，不少網民留言力挺伊能靜，「當事人覺得不好笑那就不是個笑話」「現代社會應當沒有嫁娶的概念，只有一個詞叫做結婚」「姐弟戀有錯嗎為什麼不說哥妹戀呢」。

內地脫口秀女演員楊笠一度被貼上「製造男女對立」的標籤。（微博＠脫口秀大會官微）

脫口秀節目近年逐漸風靡內地，但表演內容不時引發質疑和爭議。早前內地脫口秀女演員楊笠在《脫口秀大會》上提到，「男人就是垃圾」「你們男人也太難討好了吧」「男人還有底線呢」，相關言論被指「冒犯」和「貶低」男性，部分觀眾更聲稱已向廣播電視總局舉報楊笠，指她「涉嫌性別歧視」和「製造男女對立」。

（綜合報道）