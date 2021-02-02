廣東漢不滿被遭截查微信發文罵「死交警」　涉尋釁滋事被拘5日

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-02 15:53

近日，廣東雲浮一名男子在駕車時，因車牌號碼被遮擋以及未按規定係好安全帶，被交警攔截教育。男子心生不滿後在微信朋友圈發文稱交警為「死交警」，最終被警方拘留5日。

王某因車牌號不清晰以及未係好安全帶被交警截查。（雲浮市區交警）

事緣於1月26日早上9時許，一名王姓男子駕普通貨車，行駛至思勞鎮雲卜村東海鋼鐵廠路段時，因車牌號碼被泥塵遮擋不清晰，被當地交警攔截。經核查後，交警指其未按規定使用安全帶，教育其係好安全帶，車牌號碼應保持清晰可見後放行。

事後王某在朋友圈發文稱，「死交警追我追到工地，說我的車太髒了，車牌見不到，差點扣12分，還好給我一次機會，放了我」，並配上執勤警車的圖片。

王某朋友圈中的信息廣泛傳播後，被當地警方依法傳喚。在接受調查過程中，王某對自己網上辱警行為供認不諱，並表示悔過及道歉。當地警方以涉嫌尋釁滋事予以王某行政拘留五日的處罰。

當地警方表示，網絡不是法外地，維護網絡環境和諧是每個網民應盡的義務。執勤民警的正常、正當執法權益受到法律保護。群眾對民警作出的行政處罰有異議的，可以申請行政復議或向上級公安機關申訴。倘若為了發洩個人情緒，公然在網絡平台上對正常執法的人民警察進行謾罵、侮辱的，將會受到法律的製裁。

當地警方以涉嫌尋釁滋事予以王某行政拘留五日的處罰。（雲浮市區交警）

（雲浮市區交警微信公眾號）