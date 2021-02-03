江蘇六朝墓葬遭盜挖失陪葬品　警方憑遺下煙頭破案3人最高判刑4年

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-03 14:00

江蘇省宜興市3名男子4年前盜挖六朝墓葬時留下煙頭，警方通過DNA技術鑑定和比對，最終拘捕他們。當地法院審理後，前年最終以盜掘古墓葬罪，判處3人囚2年至4年不等，並處罰金。 內地傳媒昨日（2月2日）報道，被盜挖的古墓已修復完成，被盜的文物已全數移交至當地文物部門，當地行政部門已對古墓加強管理。

３人盜取的銅鏡及弩機。（紫牛新聞）

事發於2017年10月，宜興市某鎮街道居民高峰（化名）和楊明（化名）都做過古董和玉器生意，但因經營不善欠債，於是聯同友人黃雲（化名）到湖㳇鎮某村盜墓。高峰仔細端詳墳坑內一堆老青磚後，發現青磚兩頭長度不一，遂判定該墓可能是晉朝時期用於砌墓室頂部的磚頭，推斷附近可能有古墓。

同年12月，3人帶電筒、鐵耙、鐵鍬等工具兩次到該地點挖掘，找到主墓室的頂端後，再利用繩索進入離地面2米多高的墓室，並搜括陪葬品。最終，他們在墓內取走銅鏡、銅質弩機、陶油盞等5件文物。3人原以為數件陪葬品可賣出好價錢，但結果無人願意購買，於是他們私分葬品，其中楊明取走銅鏡和弩機，高峰取走三個油盞。

六朝墓葬藏於竹林下。（紫牛新聞）

同月底，宜興市湖㳇鎮的村民發現自家竹林出現2個大洞，懷疑竹林下有墓葬，於是報案處理。經查，警方發現2個大洞是新挖，洞外隱約可見墓穴，並在墓洞旁的土堆發現數枚煙頭，判斷該煙頭可能是盜墓者抽煙後隨手丟棄。通過DNA技術鑑定和比對，3人最終於2018年3月被警方拘捕，並如實供述犯罪事實。當地法院最終以盜掘古墓葬罪，判3人入獄2年至4年不等。

據了解，被挖墓葬由甬道和主墓室組成，甬道兩側各有一耳室，墓室全長9.3米，寬約3.4米，該古墓葬規模在江南地區十分罕見。經南京博物院鑑定，被挖的磚室墓形製完整、規模較大，為典型的六朝墓葬，被盜的青釉瓷碗3件年代均為西晉，青銅鏡年代為東漢，青銅弩機年代為西晉。

文物部門工作人員對相關文物進行整理。（紫牛新聞）

當地文物部門已對被盜掘的古墓進行回填、修繕、保護處理，被盜的5件文物全部移交至當地文物部門。日前，當地相關行政部門已進一步採取技防加裝攝像頭與人防成立徒步巡防隊相結合的方式，全時監控，責任到人，加強管理，全力守護好這座六朝古墓。

（揚子晚報）