發國難財｜向河北石家莊隔離地點銷售劣質棉被　兩名疑犯被捕

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-06 20:02

周五（5日），河北省石家莊市藁城區某隔離點有志願者在網上爆出，該隔離點提供的被褥、枕頭等均是「三無產品」，填充物竟然還是黑心棉。據了解，該隔離點內共居住了150人，其中包括9名志願者，全部人的被褥都存在問題。當晚，當地有關部門就趕赴現場檢查。 周六（6日）下午，當局表示，經過調查，查獲了石家莊市新華區某村的製售劣質棉被、枕頭的窩點，已對兩名涉案疑犯採取強制措施。

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據隔離點的志願者介紹，該隔離點是一處學校，用來隔離次密接觸者和密切接觸者。隔離點內提供的被褥及枕頭都是統一配發，被褥及枕頭不僅是無標識的三無產品，填充物還是黑心棉。據網傳視頻片段顯示，枕頭的填充物多為廢棄邊角料，而被褥的填充物則摻雜了許多黑色的棉花。

該名志願者表示，已向相關部門反應情況，有相關人員亦於周五晚上來到現場檢查。志願者還說，自己的訴求是希望可以盡快解決問題，以及人身安全得到保障，「處理完黑心商幫我們把被褥換了就行」。

周六下午，藁城發布在微博發文表示，有個別違法經營者，向隔離點銷售劣質黑心棉被褥、枕頭等床上用品，大發國難財。區公安局會同市監局執法人員查獲了位於石家莊市新華區某村的無證照制、售劣質棉被、枕頭的窩點。經初步查明，該窩點經營者是河南商水縣人李某某，警方已對李某某和另一名涉嫌該案的犯罪嫌疑人王某某採取了強制措施。目前案件仍在進一步查辦中。

對此有網民評論指：

「發國難財，良心不會痛嗎」。 「採購也該查一查」。 「太噁心了」。 「這樣的東西也敢拿出來，真是黑心，壞透了」。 「這是黑心商的問題嗎，這是克扣的問題」。

（藁城發布／漩渦視頻）