安徽男子捅刺女友20多刀藏屍冰櫃　犯故意殺人罪判處終身監禁

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-06 21:17

2020年5月，安徽合肥的一間出租屋內發生命案。女子嚴某被男友倪某持刀連捅20餘下後死亡，並被藏屍冰櫃。 日前，合肥市中院對該案進行一審宣判，倪某因犯故意殺人罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

事發於2020年5月29日，在包河區的一間出租屋內，倪某與嚴某吃飯時因情感問題發生爭執。混亂之中，倪某拿起一把水果刀刺向嚴某，造成了其受傷倒地。但是，倪某並沒有停止，而是瘋狂補刀20餘次，導致了嚴某死亡。

案發後，倪某將嚴某的屍體藏在冰櫃之中，為了避免產生異味，還將空調溫度調低。處理結束後，倪某買票回到了老家。將案發詳情與母親講明後，在母親的陪伴下選擇了自首。

近日，合肥市中院對該案進行一審宣判，倪某在供述中指，在傷害嚴某後曾主動施救，例如做人工呼吸、按壓胸腔等，但都無濟於事。他還解釋指，嚴某生前愛打扮，為了不讓別人看到她死在血泊中就收拾了現場，將其藏在了冰櫃。而他當時出於害怕，收拾現場後沒有報警。

原告代理人則表示，倪某使用的手機中記載，在事發前幾天，倪某就曾搜索過殺人後賠償問題，以及行兇後自殺如何判刑等。這充分的表現出倪某早就有了殺人的想法。倪某的犯罪事實確鑿，手法殘忍，應該受重罰，並且賠償原告方181萬元人民幣的損失費用。

法院最終宣判表示，倪某案發後主動投案，歸案後能如實供述全部犯罪事實，屬於自首，可從輕處罰。本案是戀愛、感情糾紛導致矛盾激化引起的犯罪，根據寬嚴相濟的刑事政策，可予酌情從寬處罰。案發後，被告人倪某近親屬積極賠償被害人嚴某近親屬經濟損失，可酌情從輕處罰。

（新安晚報／網易新聞）