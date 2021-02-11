武漢網紅拍片不慎曝光號碼　燒烤店主收上百「追星」電話不堪其擾

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-11 18:19

近日，湖北武漢一名女網紅在當地一間燒烤店門前借景拍攝，店舖招牌上的電話號碼亦暴露在視頻中。視頻一經發布，一眾粉絲都誤以為店舖的電話號碼就是女網紅的電話號碼，紛紛致電「騷擾」。 殊不知，受害的正是燒烤店店主方女士。方女士就表示，不希望小店以這種方式走紅，希望回歸平靜生活，也希望視頻發布者能向她道歉。

位於c，自2015年營業至今。從2月8日開始，方女士就開始收到了近百個陌生來電以及短訊，有一些對其進行謾罵，還有一些問她是不是德民燒烤的那個年輕女生，令她一頭霧水。

後來方女士得知，1月底有一個視頻拍攝團隊在她的燒烤店門前拍視頻，視頻的內容是「一個金發年輕女子站在燒烤店門口，身材妙曼，身著黑色高開叉長裙，擦完桌子後向店內走去」。視頻在網絡上發布之後，有人評論指，「視頻內有電話號碼，可以嘗試撥打」。

1月底，一名女網紅在此進行視頻拍攝。（極目新聞）

方女士就此猜測到，網民應該把視頻中那個美女當成燒烤店主了。方女士和幾名顧客多次聯繫視頻發布者，對方稱視頻拍攝有製作成本，希望能得到理解，目前已經向公司反映了相關情況，但公司放假無法處理，假期結束後，會對視頻進行處理，重新發布。

方女士表示，只想顧客們吃得舒服安心，並不希望小店以這種方式走紅。她想腳踏實地經營，回歸平靜生活，希望視頻發布者能向她道歉。

據了解，該名網紅在社交網絡的資料顯示，今年23歲，來自武漢，目前有11.7萬追蹤者。該視頻被下架前有超過23萬人點讚，近1萬條評論。

該名女網紅，今年23歲，來自武漢，目前有11.7萬追蹤者。（極目新聞）

（極目新聞）