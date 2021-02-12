春晚舞台︱「拓荒牛」機械人夥劉德華表演　後台穿梭送飯更觸目

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-12 17:26

周四（11日），優必選科技全新研發的首款大型四足機械人化身「拓荒牛」，登上央視春晚的舞台，與劉德華、王一博、關曉彤等共同呈現了創意表演《牛起來》。這些機械人以深圳「拓荒牛」為設計原型，融合祥雲及中國紅等傳統文化元素，在舞台上以絢麗的燈光及機械結構詮釋了科技美感。 據了解，這是繼2016年春晚540台Alpha機器人齊舞、2018年春晚24台Jimu汪汪組隊拜年、2019年春晚6台Walker機械人與演員同台表演後，優必選科技第四次登上春晚舞台，展示中國人工智能和機械人的硬科技創新力量。

據悉，2020年初，依托Walker研發過程中積累的核心技術，優必選科技開始研發四足機械人，為滿足央視春晚導演組對於大型仿生牛四足機械人的需求，優必選研發團隊在三個月內就攻克了多項技術難點。

最終登上春晚的「拓荒牛」機械人本體重量60kg，最大負重達到15kg，採用了通用力控關節，同時滿足高精度高帶寬力矩控制、較大的力矩/質量比，未來也能夠在優必選其它機械人上作為腿部和手臂關節使用。其背後包括高性能實時主控系統、力控伺服驅動器、全動力學優化算法、激光雷達定位導航算法等多項中國科技企業自主研發的硬核技術，涉及的申請專利逾2500件。

除了登台亮相，「拓荒牛」還在後台送飯，比起現場表演更受矚目（點擊看大圖）：

優必選科技公司創始人、董事長兼CEO周劍表示，「想要未來，就不要怕做『白日夢』，永遠都不要拒絕那些看似荒誕不經的『奇思妙想』，而是要去驗證它、實踐它」。

另外，「拓荒牛」不僅在春晚的舞台上帶來了表演，在春晚後台還為工作人員們送盒飯。對此，就有網民調侃道，「一專多能，春晚下崗演員再就業」。

（封面新聞）