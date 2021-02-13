《工作細胞》登陸央視有普通話配音　首次農曆新年期間播日本動畫

撰文： 林小山 葉琪 最後更新日期： 2021-02-13 16:21

曾經於2018年紅遍網絡的現象級日本動畫《工作細胞》，第一季在大年初二（13日）登陸央視第六台（CCTV6），並且有普通話配音，引來不少關注。

央視時隔近15年後再次播放日本動畫，並且首次在農曆新年期間播放。（影片截圖）

據介紹，CCTV6在當天上午8時35分播出《工作細胞》第1集，是時隔近15年後，央視再次播放日本動畫，並且是首次在農曆新年檔期播放。對上一次央視播放日本動畫，已經要追溯到2006年播放的2003年版《原子小金剛》（港譯：小飛俠阿童木）。

不過，《工作細胞》能夠在中國播放，可以發現仍有不少刪改，包括白細胞和入侵人體細菌的戰鬥場景幾乎全部被刪除，而且部分流血畫面亦被改為黑白，或者調成褐色。

據介紹，《工作細胞》劇情主要圍繞在一名運送氧氣到全身的紅細胞和一名負責與細菌戰鬥的白細胞，有對抗肺炎鏈球菌、流行性感冒病毒、小擦傷、食物中毒等各式各樣的劇情。《工作細胞》第二季和衍生劇於2021年1月在日本開始播放，原作漫畫則於1月底完結，最後篇章是對抗新冠肺炎。《工作細胞》最為人津津樂道之處是動畫由現職的日本醫生監修，醫學內容詳細正確，乃至播出後動畫公司收到許多日本學校請求授權使用動畫內容來製作教材。

圖輯｜日動漫《工作細胞》爆紅 菲大學教授當教材 網民：睇完考90分

+ 10 + 10 + 10

（綜合報道）