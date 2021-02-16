「中國最後原始部落」火災全毀　村民：過年做飯或挪用了消防用水

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-16 12:42

擁有超過400年部落歷史的雲南臨滄市滄源佤族自治縣勐角民族鄉翁丁村老寨，年初三（14日）傍晚5時40分發生火災，火勢持續蔓延，直到深夜11時15分才被撲滅。 翁丁村寨主楊建國稱，該村最為標誌性的建築物寨門在大火中被燒毀，部分古樹的樹杈也被大火烤乾，目前只剩下3、4戶房屋較為完整。有村民透露，老寨一星期前曾發生過火災，當時火勢很快被撲滅。

翁丁村老寨擁有超過400年歷史，是中國最後一個原始部落。（中新社）

翁丁村原來有105戶，在旅遊業興起後，大部分村民搬遷到新村，只剩下17戶仍在老寨居住。楊建國稱，搬到新村的村民每戶每天可以派一人回到老寨的房屋「上班」，每天約下午5時下班。由於事發時大部分村民已下班，房屋起火時無人發現。

楊建國稱，起火房屋位於翁丁村東邊，他與其他村民趕往起火處時，發現該屋已被燒毀三分之一。由於當日風大，屋頂上都是茅草，火勢迅速蔓延。他表示，當時和村民立即使用村內的消防栓（港稱街井）救火，但消防栓出水很少且很快停止出水，「消防栓連接着寨子東部一個高地處的消防水池，但不知道甚麼原因，當時消防栓的水流很小，開了一會兒消防栓裏頭就沒水出來了」。

村委會副主任肖金芳稱，部分村民當時從寨外圍的消防水池取水滅火。她表示，村內消防水池的面積大約為3000立方米，平時都會注滿。由於村民過年燒火做飯用水量較大，若村民生活用水不夠，可能會用原本應注入消防水池的水。

有村民表示，受大火影響較輕的4棟房屋因靠近路邊，交通較為便利，消防員到達後得以迅速用消防車滅火，其他房屋因在村內，消防車無法駛入，因此損毀嚴重，幸位於村寨東南部山坡上的祭祀神林未有受火勢波及。據悉，寨民篤信原始宗教，認為萬物有靈，崇尚自然，村寨周圍的森林覆蓋率達90%以上。

翁丁村老寨火災，幾近全毀。（微博）

老寨村民小黑稱，老寨僅有的17戶村民留在老寨是因為家中有老人，不想搬去新寨居住，平時老寨的村民都注意防火，寨中隨處可見防火警示語。他現時與其他16戶村民安頓在老寨附近的酒店，「被安頓的大概有八十幾人，他們平常和我們一樣居住在老寨，這次大火之後，房屋受損都很嚴重」。

楊建國介紹，政府此前通知村委會要開發當地的旅遊業，讓村委會動員老寨的村民搬到新村居住。不過，當時幾乎每戶村民都反對，並不願意搬離老寨，直至政府派人勸說，並規定村民可以回到老寨的房屋「上班」，為老寨的旅遊業服務，日薪60元（人民幣）。他認為，旅遊業確實為當地帶來經濟收益，卻擾亂老寨的平靜，「也是太吵鬧了」。

+ 6 + 6 + 6

楊建國透露，該村最近一次的大火災發生於60年前，但未知是火勢會如此兇猛以致燒毀整個村寨。他表示，要想完全復原老寨很難，若政府撥款資助，復原就有一定希望。

（新京報）