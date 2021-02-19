另類兼職｜安徽女當上門「鏟屎官」　包鏟屎餵養8日收入近1400元

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-19 16:49

今年年初，因應內地多地爆發新冠肺炎疫情，當局提出「就地過年」的有關倡議。據統計，共有1億多人放下行李，選擇就地過年。 據內地傳媒報道，未有返鄉過年的人們，在春節假期期間依然過得「有滋有味」。其中，一名在成都工作的女孩，於過年期間兼職「鏟屎官」，在8日內還賺了近1400元（人民幣，下同）。

小紅上門餵貓「鏟屎」服務中所拍下的圖片。（封面新聞）

來自安徽的小紅（化名）在2019年大學畢業後，去到成都工作，在自己的寵物貓的陪伴下，過上了過上了「蓉漂」生活。據小紅介紹，這是她第二次在春節期間沒能和家人團聚，「第一次不回家過年是在2018年，大四即將畢業的我，為了多攢一些錢，選擇留在南京實習」。而今年為了響應「就地過年」的號召，以及想錯峰出行的意願，小紅選擇留在成都過年，她的父母也予以支持，「我爸爸媽媽並沒有勸我回家過年，他們非常關注新聞時事，早在春節之前就表示，過年期間人流量大，存在一定隱患」。

小紅說，去年春節期間，她的一位朋友靠為因回家無法照顧到寵物貓的貓主人們，提供上門餵養、「鏟屎」等服務，賺取了逾一萬元，因此今年她也想嘗試一下。因平時自己養貓，積累了豐富的「鏟屎」經驗，小紅在網上發布上門鏟屎以及餵養的廣告之後，亦開啟了自己的「鏟屎」服務。

作為小紅首次的上門「鏟屎」服務，最終定下來的生意穩定在4單左右，範圍都在行程半小時之內，價格最貴的一單是75元。小紅在到達目的地後，需要迅速給貓咪鏟屎、更換貓砂，添糧換水。還有一位客戶將朋友家的貓集中在自己家寄養，為小紅的工作帶來不少難度，「去他家上門餵貓，我需要給5隻貓鏟屎，這些貓咪還有12隻碗，每一次上門餵養，客戶還要求我把所有的碗清洗一遍。資深鏟屎官的我，對自家貓都只一個星期洗一次碗，而我只收取這位客戶一隻貓咪的鏟屎、餵養價格」。雖然曾生出過「勸退」之心，但小紅還是憑藉「職業道德感」堅持了下來。

在即將結束上門「鏟屎」服務時，一位客戶將提前備好的紅色簿子送給小紅當禮物。（封面新聞）

在即將結束上門「鏟屎」服務時，一位客戶將提前備好的紅色簿子送給小紅當禮物。而最終，小紅靠在春節假期中的「鏟屎」服務，8天賺了近1400塊。

在談及2022年的春節，會否繼續做一名上門「鏟屎官」時，小紅表示，「明年一定要回家了，要把這一年丟失的熱鬧再補回來」。

（封面新聞）