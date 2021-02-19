利用瘦削體型周圍「攝」門縫　江蘇「紙板人」入室盜竊19次被判因

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-19 18:10

江蘇如皋一名21歲周姓男子長期沒有正當職業，然而他卻以瘦削的體型作為看家本領，猶如「紙板人」般頻頻靠「擠門縫」實施盜竊，最終共竊取1.7萬餘元（人民幣．下同）財物。內媒周四（18日）報道，周男已被判囚1年5個月，並被罰款2萬元。

周男以瘦削的體型作為看家本領，猶如「紙板人」般頻頻靠「擠門縫」實施盜竊。（影片截圖）

案情指，周男自父母離異後一直跟着其父生活，他初中便肄業，然而卻沒有找固定工作，反而曾在2019年3月因盜竊罪被判處拘役3個月。之後，身高1米75卻比普遍成年男子瘦小許多的周男不但沒有吸取教訓，反而借着瘦削身板，通過擠門縫、拆門把手等方式在沿街店鋪偷竊財物。

如皋市人民檢察院檢察官助理張邱迪表示，當地很多店鋪都使用U型鎖來鎖門，在晚上無人值守下本就存在一定的安全隱患。因此，目測體重不足60公斤的周男將兩扇門拉至一定角度後，便能輕鬆擠進去翻找財物，有店主也沒想通竊賊到底是怎樣在門窗都沒有被撬開痕跡的情況下進內，直到閉路電視讓直相大白。

2019年7月至2020年3月，周男先後作案19次，竊得現金、手機等財物，價值17,140元。最終，如皋市人民檢察院對周男提起公訴，如皋法院經審理後作出上述判決。

（現代快報）