多圖｜大連陶藝家做8年泥土實驗　掌握獨門技藝　外媒：中國罕有

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-22 07:05

現居浙江杭州的85後陶藝家曲晶，來自遼寧大連。自2012年起，曲晶就開始鑽研一件，在眾人眼中極其冷門的事情——「泥土實驗」。8年多的時間，曲晶掌握了用幾百種不同的泥土，燒製出不同質地的器物的獨門技藝，還常常在燒製的陶製品未出窯之前，就被預訂一空。 曲晶在25歲獲得了全國美展優秀獎，並受邀到各大國際陶藝交流展，更有南韓、日本、土耳其的外媒將其讚譽為「中國罕有」。

+ 5 + 5 + 5

目前，曲晶在杭州有一間自己的工作室，主要以做茶器、食器、花器等生活器物為主。她選取的材料全部來自大自然，過程中不拉胚、不借助機器（拉坯是是將製備好的泥料放在坯車上，用輪製成型方法製成具有一定形狀和尺寸的坯件）。只是通過無數次的配比、用雙手摔打、燒製，而製出器型獨特的器物。

曲晶獨特的創作方式，靈感來源於8年前中國美術學院陶藝系的一次專業課上，她發現所有人做的東西非常相似，創作手法也比較單一，還因自己的體質敏感，長時間待接觸釉料後身體產生不適，便產生了「是不是我們從一開始就被材料限制住了」的思考，還下定決心改變材料，從源頭上解決問題。一次偶然的機會，她挖了些學校後山茶田的泥土處理、燒製。從那以後，她開始收集各地的泥土，測試它們在不同的配比、厚度、溫度下燒出來的狀態，並將這些實驗結果運用到自己的作品上。她還通過上山挖土的過程觀察路上的植物的紋路，來找尋創作的靈感。

+ 6 + 6 + 6

曲晶稱，因為自己常常要上山挖土，每天身上都沾滿土和灰，還被清潔阿姨問到，「你這個小姑娘怎麼搞裝修搞了一年半還沒好啊？」她還說，「今年是我做泥土實驗的第8個年頭，除了我，國內幾乎沒有人做這件事」。

曲晶介紹指，燒製陶藝並不是短暫的事情，大概是因為真的喜歡，才會願意慢下來。「幾天、半個月、甚至更長的時間，等待泥土慢慢發酵」。但是，其中也有很多不可控的因素，例如梅雨季泥土的濕度較大，可變性就會更多，燒製出來的器物不是單一的純色，表面會有更多的星星點點，也可能爆出一個氣泡，或形成一處凸起。「這是陶瓷很迷人的地方，能給我帶來很多靈感和創作慾望」。

+ 6 + 6 + 6

曲晶說，「我丈夫也是做和大自然相關的工作，所以我們非常了解和欣賞彼此。每次出窯不太理想的時候，反而是他最開心。他就可以把這些燒壞的東西拿去他的辦公室裡重新利用起來。這麼多年，他那裡留著的我做的器物可能不比我這兒的少。現在想想，他可能一直在用這種方式來默默地鼓勵我」。

起初，曲晶並未得到家人的支持，但近年來她的家人亦漸漸理解了她的工作。「我想，自己還是確實喜歡這個事情，想把泥土實驗繼續進行下去」。

+ 5 + 5 + 5

（澎湃新聞）