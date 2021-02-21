甘肅女深夜突遭撞車攔截　警：男方懷疑妻與人私奔點錯相，已刑拘

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-21 19:48

甘肅平涼市一名女子，上周三（17日）晚乘車時遭2輛私家車圍追堵截，幾次沖撞逃離未果，被撞下路基受傷。網傳有人懷疑妻子與人私奔，受傷女子是被「點錯相」。警方表示，3名男子因涉尋釁滋事已被刑拘，案件有待調查。

網傳影片顯示，涉事女子乘坐的私家車當時正在隧道內行駛，同車還有其他乘客，突然前方出現兩輛並排行駛的白色私家車。兩車減速後相繼剎車，堵住隧道行車道。隨後，至少有5名男子下車並拍打她的車輛。女方於是立刻加速，從2輛白車間撞壞車門衝過後駛離，但對方未有罷休，駕駛半開車門的私家車追上，並多次嘗試停車攔停女方，最終將女方的車輛撞出路基。

莊浪縣公安局周五（19日）通報稱，當晚11時許接報，有人乘坐私家車行至莊浪縣韓店鎮時，被幾輛汽車追逐攔截，私家車被撞下路基翻側，車內4人不同程度受傷。

經警方查證，疑犯王某甲當日發現妻子不在家中，懷疑妻子可能被有曖昧關係的男子接走，遂糾集親屬王某乙、毛某等人，分別駕駛3輛汽車持續在周邊道路尋人。

期間，毛某發現報案人所乘的私家車，誤以為王某甲的妻子在車內，遂打電話通知對方。隨後，幾人分別駕駛3輛汽車圍追堵截，導致報案人乘坐的私家車翻側，車上4名乘客受傷。目前，王某甲、王某乙、毛某已被刑拘，案件正在進一步偵辦當中。

（綜合報道）