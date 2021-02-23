B站整治行動未完結　連載日本動畫再被內媒質疑打色情擦邊球

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-23 14:56

有「B站」之稱的中國影片平台嗶哩嗶哩（Bilibili）的內容早前被質疑侮辱女性，多個品牌宣布停止合作，事件引起關注。B站表示展開為期一個月的2021春節網絡環境專項整治行動。 不過B站近日再捲入風波。據內媒《紅星新聞》報道，其連載的日本動畫《只有我能進入的隱藏地下城》部分內容被指疑似打色情擦邊球。

動畫《只有我能進入的隱藏地下城》被指打色情擦邊球（點圖放大）：

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根據資料，動畫《只有我能進入的隱藏地下城》由小說改編，從今年1月9日在B站開播，目前已連載到第七集。截至2月22日下午，該劇共有921.9萬次播放，共有70.1萬人追看。

該動畫屬於「後宮型作品」，即一個男性主角和兩個以上的數個、十數個甚至更多的女性角色有曖昧、愛慕甚或性關係的作品。內媒《紅星新聞》介紹該動畫的內容時指，由於男主角的技能設定，其在發動技能後會感到頭痛或生命力減少，為了使用技能，其必須「做舒服的事」進行緩解，比如和女性接吻、和充滿魅力的異性接觸等。由於這一設定以及該動畫展現的內容，有網友質疑這是在打色情擦邊球。

報道又指，單單在該動畫的第一集，就出現男主角藉著枕在妹妹膝頭上及與妹妹擁抱的情節。在其中一名女角色抱怨胸部太重的時候，男主角立即使用技能並且將「貧乳」賦予該女角色，後因為該女角色驚慌失措，又幫其恢復原樣。

報道指，B站在該動畫的宣傳上格外低調，並未將其列於播放時間表上，如果觀眾想要觀看，只能通過手動搜索進入相關頁面。報道質疑B站「是因為清楚這部番劇在打色情擦邊球，以此規避監管嗎？」此外，追看該動畫的用戶也呼籲要低調，請勿分享該動畫。

動畫《無職轉生：到了異世界就拿出真本事》也引起爭議：

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在今年2月初，B站播放的日本動畫《無職轉生：到了異世界就拿出真本事》也在網絡上引起爭議，該動畫的劇情被指涉及軟色情、偷窺以及其他侮辱女性的內容。B站隨即下架該動畫。內媒當時報道又指，有網友發現B站平台有頁面涉及物化女性，有「共妻」等侮辱女性詞彙；B站彈窗的廣告中還有「預測寶寶性別」等非法信息出現。

當時，包括衛生巾品牌蘇菲和化妝品品牌悠珂思等多個品牌宣布停止與B站合作，事件引起大眾關注。B站2月10日表示，即日起將響應國家網信辦的統一部署，展開為期一個月的2021春節網絡環境專項整治行動。行動期間，平台將持續提高打擊能力，針對內容問題進行堅決治理。對問題嚴重、影響惡劣的帳號和內容，將依據《網絡信息內容生態治理規定》及相關法律法規從嚴從重處置，並階段性公示。

（綜合報道）