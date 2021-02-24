中國肝癌發病率死亡率均居世界首位　導致因素是什麼？如何預防？

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-24 14:55

現年70歲的吳孟達日前因肝癌入院手術，目前在腫瘤科留醫，並進入化療階段。 肝癌是一種發生在肝臟的惡性腫瘤。世界衛生組織（WHO）數據顯示，2020年全球肝癌新發病例約90萬宗，其中中國佔45.3%；2020年全球肝癌死亡病例約83萬宗，中國佔47.1%。 肝癌是中國最常見的惡性腫瘤之一。據了解，有80%的肝癌患者在首次診斷時就為中晚期，每年更是有超過30萬人因肝癌失去生命。

吳孟達日前因肝癌入院手術，目前在腫瘤科留醫，並進入化療階段。（資料圖片）

中國作為肝癌的高發國家，發病率和死亡率均居世界首位。導致肝癌的主要因素有以下五個：

一、肝炎病毒。乙型肝炎病毒（HBV）、丙型肝炎病毒（HCV）感染。中國的肝癌患者中，有80%以上是由慢性乙肝病毒感染引起。 二、攝入黃曲霉毒素。發霉的花生、小麥、大豆、粟米等物中可能含有黃曲霉毒素，黃曲霉毒素會導致肝癌。 三、酗酒。酗酒是肝硬化的主要原因，而肝硬化又增加了患肝癌的風險。 四、疾病。患有自身免疫性肝病、家族病史以及肝硬化等。 五、超重和肥胖。超重和肥胖會導致脂肪肝，脂肪肝會增加肝癌風險。

食用發霉的花生、小麥、大豆、粟米等物會指增加患肝癌的風險。（網上圖片）

至於為何中國有80%肝癌患者在首診時已為中晚期，中國抗癌協會肝癌專業委員會主任委員陳敏山教授表示，因為肝癌高危人群的早期篩查以及健康人群的定期體檢沒有做好。值得注意的是，大約四分之一的健康肝臟就可以讓人體正常工作，所以肝癌的早期症狀非常不明顯。

也有內地醫生指，定期普查是及早發現、及早診斷肝癌的重要手段。「約有30%的肝癌患者通過早期發現、早期診斷、早期治療是能夠治癒的」。

預防肝炎是預防肝癌的重要措施之一。（網上圖片）

肝癌應該如何預防。

一、預防和治療肝炎。預防肝炎是預防肝癌的重要措施之一。中國的乙肝病毒的感染率高達13%以上。據了解，接種乙肝疫苗對新發感染的預防效果達到98-100%。 二、通過食療。多吃全穀物、蔬菜、水果及豆類，忌鹽醃、煙熏、火烤、霉變食物和油炸的食物。 三、養成良好生活習慣。過量飲酒容易導致酒精性的肝炎，可能會發展為肝硬化乃至肝癌。有研究指出，睡眠不足亦會對肝臟的轉氨酶數值有影響。 四、定期檢查。35歲以上的男性及45歲以上的女性為肝癌高危人群。預防肝癌，應該養成定期體檢的習慣，早發現早治療。

多吃蔬菜、水果對預防肝癌有一定作用。（網上圖片）

而在治療肝癌方面，陳敏山教授表示，外科會聯合介入、藥物、消融治療來配合進行多學科治療，在術後，還有藥物治療可降低早期肝癌患者復發轉移可能。針對不能手術切除的肝癌，可以通過一些方法進行轉化，將不能手術切除的肝癌轉化為可手術切除，如果介入、局部治療不能用，也無法進行手術，就要靠藥物治療。

（澎湃新聞/網易新聞）