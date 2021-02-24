花近2萬報名情感培訓卻突遭停課　廣西女退款不成上門竟吃閉門羹

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-24 17:43

廣西南寧廖女士近日透露，她去年10月經朋友介紹下報名參加了一個婚姻情感課程，惟在繳費19800元（人民幣．下同）後，該培訓機構竟在11月底突然停課，自此再沒有開課。廖女士希望退款，惟遭機構百般推辭，當她親自到機構的註冊地址查問時，更發現辦公室房門緊閉，門口沒有任何公司標誌。

據廖女士介紹，她本人離異，因感覺上述課程可能對日後經營家庭方面有利，遂在去年10月在香榭里酒店參加為期三天兩夜的培訓，費用為3980元。隨後，她在11月又交了19800元，繼續參與由「婚姻情感療愈師」、「兩性情感專家」培訓的課程。然而，原定於去年11月27至29日在某山莊舉辦的培訓課卻突然以場地遭佔用為由取消，此後便一直沒有消息。廖女士表示，她曾在12月中旬提及過退款事宜，但機構一口回絕，指不可能退錢。

廖女士從網上得知該培訓機構的註冊地址為南寧市環球時代1224房，於是一度上門查問，卻發現房門緊閉，辦公室門口沒有任何公司標誌，敲門也無回應。她於是撥打專線電話投訴，結果得到的回覆竟是「未發現該公司在登記地址開展經營活動的跡象，無法聯繫該公司負責人，擬將相關情況上報南寧市市場監督管理局依法處置」。後來，在得知廖女士投訴後，培訓機構更將她移出微信群組。

周三（24日），在內媒陪同下，廖女士再次到上述地址，但仍吃閉門羹。廖女士於是聯繫到涉事的幸福蝶變文化傳播有限公司一名員工，獲告知公司本月都在處理微課（影片教學）。隨後，內媒通過該機構的推廣平台「幸福蝶變之道」微信公眾號聯繫上客服，負責人陸女士回應稱，廖女士之所以上門撲空，是因公司租用的辦公室僅會在導師到南寧時才開門，平時員工各自在家辦公。至於廖女士報名的課程，則因課程上課頻率低，一年只會不定期上兩三次，但強調今年6月前對方肯定能上課。

陸女士續稱，該公司在去年11月才正式成立，並不會與客人訂立正式的合約，均為口頭承諾，但就強調公司一定會兌現。她又指，公司絕不接受退款，如廖女士不願意上課，可以選擇協商轉讓。

（廣西新聞頻道）