唐代少女再現　河南衛視元宵節目《元宵奇妙夜》玩轉河南博物院

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-27 11:38

河南衛視早前在其地方春晚上憑展現唐朝歷史文化的舞蹈節目《唐宮夜宴》全國爆紅，甚至擊敗央視春晚成為最受歡迎的春晚節目。 昨天（26日）是元宵節，河南衛視在元宵節特別節目上繼續以同類主題推出背景是河南博物院的《元宵奇妙夜》，成功再次掀起熱潮，相關話題一度登上微博熱搜。 全長約30分鐘的節目沒有主持人，由源自《唐宮夜宴》的唐代少女們，從河南博物院到處「串場」，融合河南各地多個知名歷史文物和建築，使文物「活起來」。

河南衛視在元宵節特別節目上推出《河南博物院元宵奇妙夜》。（影片截圖）

《元宵奇妙夜》的靈感來自美國冒險喜劇電影《翻生侏羅館》（內地譯作《博物館奇妙夜》」，唐代少女們本是「陶俑美人」，經由保安吹響賈湖骨笛仿製品而「復活」並穿越至現代，在河南省博物院內展開奇妙之旅。第一首歌曲表演是歌手汪蘇瀧的《娛樂世代》，其後唐代少女們就在武則天的「除罪金簡」引領下來到洛陽的應天門，親歷大唐盛世的華美景像，觀眾在此可欣賞實景拍攝的舞蹈表演《芙蓉池》。

《河南博物院元宵奇妙夜》再掀熱潮（點圖放大）：

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在饒舌歌手GAI演唱《華夏》後，唐代少女們就來登封市的觀星台，現場約有400名武術演員表演傳統武術，相當有氣勢。隨後，在文物「蓮鶴方壺」上的鶴也「活起來」，在牠的帶領下，歌手霍尊演唱同名歌曲《蓮鶴方壺》，憑歌聲講述河南博物院鎮館之寶「蓮鶴方壺」背後的故事。

唐代少女們在最後就來到《清明上河圖》中位於河南開封的清明上河園，伴隨的表演有《五世請纓》、《夫妻觀燈》等選段組成的戲曲聯唱。值得一提是，一般《五世請纓》中的余太君都會只有一名演員，但今次卻有4人之多，目的是為了致敬去年中印衝突中陣亡的4名解放軍。

《元宵奇妙夜》的執行策劃徐娜事後受訪表示，自《唐宮夜宴》爆紅後，製作組就一直在想要如何在元宵晚會再接再勵，要既有別於之前的節目，又能讓觀眾大飽眼福，「然後我們就設計了這樣一幕『博物館奇妙夜』的劇。因為『唐宮小姐姐』本來就是博物院的『寶貝』，所以神奇的一切就從博物院開始，轉場裡面我們設計了博物院保安這樣的角色。」

《唐宮夜宴》展現盛唐氣象，大獲成功（點圖放大）：

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徐娜稱，唐代少女們多次轉換場景，都是在博物院內「彈出彈入」，每一場表演都是與博物院的內容相關。徐娜直言，雖然轉場是可以簡單用特效來淡入淡出，但製作組希望能夠給觀眾一些耐人尋味的東西，「我們每個節目的跳進跳出做了很多精心的設計，希望大家在看這些設計的時候，既能夠領略到唐宮小姐姐一種團結的味道，又能夠感受到我們這次在鬧元宵裡面注入的一種新的文化活力和內涵。」

徐娜最後更透露，《河南博物院元宵奇妙夜》只有約30分鐘，時間短的重要原因是籌備時間太短，大年初九決定推翻原來的節目計劃，然後從創意到呈現只用了5天時間。

（綜合報道）