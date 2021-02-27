狂言「你媽一個月賺多少啊」　天津老師涉攀比家長歧視學生被停職

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-27 10:36

天津一名肖姓中學女老師近日被揭在訓話期間涉對比家長收入歧視學生，揶揄學生的父母賺錢比其他人的少，因此「質素」有異，結果音頻被錄下外傳後惹起爭議。 津南區教育局周五（26日）發通報稱，肖女已被停職，當局將依法依規嚴肅處理。官媒周六（27日）也發表評論稱，難以想像這些話出自一名老師之口，強調「三尺講台不容不正之師」。

報道指，肖女於津南區鹹水沽二中學教數學，其不但為區骨干教師、學科優秀教師，甚至曾被該校評為「最美教師」。

肖女於津南區鹹水沽二中學教數學。（九派新聞）

然而涉事音頻顯示，肖女揶揄應屆學生都是平民百姓，強調往屆送到她班的學生的家長不是當官就是家裏條件特別好，事業單位的，更向學生稱：「你媽媽一個月賺多少錢啊？你爸爸一個月賺多少錢啊？別怪我瞧不起你，我告訴你，XX的媽媽一年賺的錢都比你媽媽50年掙得多。你們素質是一樣的嗎？你們能一樣嗎？你反思一下你們的家長有多少素質？」

事件被揭發後引起爭議，輿論一面倒批評當事人涉嫌攀比家長歧視學生。網民點睇：

學校已經變成拼爹戰場 建議加入教師行業黑名單 這種老師的存在是教育最大的悲劇 不知道的還以為錢是你賺的。人家家長們都沒說什麼，你說毛呢？ 有的老師，即使心裡歧視，也不會說出來。這位老師，都能到了把歧視視為理所當然公開訓話的程度，完全無視職業道德，太過猖狂了 沒有人捋一下她說的邏輯麼，要不是當官的，要不是家裏條件好事業單位的，所以事業單位等於有錢？

事後，網上還流傳一份疑似肖女的回應，她在回應中向涉事學生道歉，但就稱：「我給你提供了素材，你錄了，你的無心之舉讓我火了，你不要有任何心理負擔，我不會找你（麻煩），這個你放心。」她續指：「就當你成長過程和我開了個玩笑，我依舊把你們當成自己的孩子教育，你們不努力，就會不如你的父母，就會階層下移！望各位家長把這段話讀給自己的孩子，讓孩子安心，別怕!」

網上流傳一份疑似肖女的回應。（九派新聞）

津南區教育局在通報稱，區教育局事後已即時成立調查組對事件展開核查，目前涉事教師已被停職，教育局將根據調查結果依法依規嚴肅處理，並及時向社會公佈。

官媒「央廣網」亦就事件發表評論，稱為人師者理應一視同仁，有教無類，不論貧富、貴賤，關心和愛護每個學生，而事主以一雙勢利眼評判學生，以家長的權力、財富界定素質高低，其認知、邏輯及價值觀念令人憤慨及擔憂。

評論指必須依法依規嚴肅處理師德師風有問題者，因其關係到學生的價值觀念和未來，並強調：「三尺講台系國運，不容無德之師，一方淨土鑄民魂，不容不正之人！」

（綜合報道）