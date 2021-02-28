安徽女蘋果官網花逾萬購iPhone 12　到手竟變蒙牛蘋果味酸酸乳

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-28 14:15

安徽合肥一名女子近日花上10099元（人民幣，下同）在蘋果官網上買了一台iPhone 12 pro max手機，但當她收到速遞後拆開一看，裡面竟然只有一瓶過期的蒙牛蘋果味酸酸乳。

據內媒報道，劉女士16日在蘋果官方網站上買了一部iPhone 12 pro max手機，她在收貨地址上寫的是她居住的小區。劉女18日接到速遞員的電話，稱手機包裹已經抵達該小區。因劉女當時不在家，劉女提出要當面簽收，但速遞員表示可以存放在小區的速遞櫃中，劉女便沒有堅持要當面簽收。

當天晚上，劉女從速遞櫃取出包裹。劉女發現，包裹裡面沒有手機的蹤影，卻有一盒外表非常骯髒、並已過期的250ml蒙牛蘋果味酸酸乳。劉女指，她是從速遞盒的封條處打開的，當時那盒蒙牛酸酸乳是固定在膠條裡面的。

iPhone 12 Pro Max 全色。（陳錦洪 攝）

劉女對速遞盒仔細檢查後，發現速遞盒的外觀上沒有什麼被破壞的地方，但是拆開盒子後在包裹側面，有幾處疑似破壞的痕跡。同時，速遞盒內的透明固定條有明顯的被拉扯的痕跡。

劉女隨後報警，並向速遞公司和蘋果方面反映。在27日下午，一名自稱是郵政的工作人員告知劉女，「本應發給她的手機已被激活」，但對於劉女所遇問題的處理，依然未明確回應。

（綜合報道）