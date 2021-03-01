麝香「風流箭」射妃嬪　唐代15歲皇帝發明的情趣玩意？

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-03-01 07:00

在現代人的想像之中，中國古代的皇帝都是「後宮佳麗三千人」，甚至每晚都絞盡腦汁去決定寵幸哪位妃嬪。傳言唐朝皇帝唐敬宗李湛親自發明了「風流箭」，妃嬪被紙製的「風流箭」射中就能得到恩寵。究竟這傳言是否可信？本文將為大家一一探討。

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翻查史籍，其實唐敬宗發明「風流箭」的記載最先出自北宋文人陶穀所撰的筆記《清異錄》一書之中。在相關條文中記載如下：

「寶歷中，帝造紙箭竹皮弓，紙間密貯龍麝末香。每宮嬪群聚，帝躬射之，中有濃香觸體，了無痛楚。宮中名『風流箭』，為之語曰：『風流箭，中的人人願。』」

唐敬宗發明「風流箭」的記載最先出自北宋文人陶穀所撰的筆記《清異錄》一書之中。（網絡圖片）

寶歷即唐敬宗的在位年號，即公元825年至827年。原文的意思大概是當時唐敬宗特製了一種紙箭，紙箭內包裹著麝香或龍涎香之類的香粉末。當唐敬宗與一眾妃嬪玩樂時，會親手用這種紙箭射向妃嬪。被射中的妃嬪身上就會沾上香粉末，因而渾身散發出濃烈香味，但不會有任何疼痛感。

當時這種紙箭被宮中人稱為「風流箭」，妃嬪都希望自己能被紙箭射中，因此當時流傳著「風流箭，中的人人願」這句話，大概是被射中就會得到君主寵幸。

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翻查資料，《清異錄》的作者陶穀（903年~970年）的生活年代與唐敬宗的年代已有相當距離，「風流箭」的相關記載也不見於正史之中。根據清代的《四庫全書總目提要》介紹該書時指，「是書皆採摭唐及五代新穎之語」。由此可見，現代人實在不應盡信該書記載。

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不過，唐敬宗會有這一類傳說流傳後世，倒也不是空穴來風。唐敬宗15歲即位，據記載，唐敬宗即位後玩樂無度，喜好遊宴、擊球、奏樂、角抵（相撲），更喜歡深夜去獵狐狸，又大肆賞賜教坊樂官，親昵群小。

由於唐敬宗喜好手搏（徒手搏鬥），地方上更爭相獻上力士（力氣大的人）。《 資治通鑑》記載唐敬宗「視朝月不再三，大臣罕得進見」。唐敬宗終為宦官劉克明等所殺，死時只得17歲。

（綜合報道）