雪藏１年半菜餚包翻熱變外賣　內地餐廳４元成本賣出５倍利潤

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-01 18:15

受新冠肺炎疫情影響，香港人都轉投外賣的懷抱，令不少外賣平台湧現。事實上，內地早年已興起在外賣平台，民眾都貪其方便快捷，平台上的選擇更是花多眼亂。 然而，內地傳媒日前揭發，原以為是廚師現炒的美味佳餚，有可能是已冷藏1年半的菜餚包。只要客人下單，商家就會簡單加熱菜餚包，不足1小時，一道「熱辣辣」的美食就會透過外賣員送到客人手上。

只需將菜餚包加熱3至5分鐘，就可製成一道美味佳餚。（網上圖片）

報道指，網上有多家生產菜餚包的食品企業，其中深圳龍崗區一間菜餚包經銷商代理的菜餚包共有25種菜品，單價從4.2元（人民幣，下同）到8元不等，涵蓋粵川湘多種熱銷菜系。經銷商表示，請廚師一個月工資約7000至1萬元，倒不如用現成的菜餚包。

經銷商介紹，一包菜餚包普遍約200克，剛好是一份外賣的菜量。而在餐飲行業中，菜餚包早就不是秘密。以一間普通個體小餐廳為例，餐廳自己準備材料，一天最多只能接200多單外賣；相反，若使用菜餚包，餐廳只需要準備米飯即可，銷量足足可以翻10倍，一天至少能賣出2000多份外賣。

不僅僅是外賣，部分食店的堂食也採用了菜餚包的模式。在深圳羅湖區桂園路都不難發現用菜餚包的食店，它們大多店面很小，都以外賣訂單為主。其中一間主打滷肉的食店，除了炸雞、飯和小菜，其他菜品都是菜餚包加熱而成。

老闆表示，該店是加盟店，統一配送菜餚包，雞排則是現炸，坦言「我不會做大廚，我要是會做大廚我就開大飯店去了」。她又指，該店出售的滷肉飯、宮保雞丁飯等在外賣平台上售價要20多元，換言之最高利潤可達５倍有多。她透露，外賣生意不錯，每星期都會向供應商取貨，然後儲存在冰櫃內，保證都是最新鮮的貨。然而，所謂「新鮮」的菜餚包，其實是去年年底生產。

據了解，普通食材在冰箱的保鮮期僅約2、3天，但菜餚包的保質期就至少半年至1年，因此大家食的外賣有可能是1年半前就做好保存。不過，菜餚包經銷商則指保質限期是非常正常。

其實，絕大多數民眾都從沒聽過菜餚包，以為自己點的外賣都是商家現做，甚至認為菜餚包對煮食是一種侮辱，「菜餚包還不如隔夜飯」。同時，有民眾亦認為只要菜餚包是安全、健康就可，只怕是三無工廠生產的食品，「吃了對健康沒有特別的影響，那也還可以接受」。

相比傳統餐飲模式，菜餚包有更多優勢。菜餚包先由工廠半機械化一次性烹飪，然後再將菜餚真空分裝並速凍保存，冷鏈運輸銷售，進食前只需用微波爐或水浴加熱即可。事實上，包括菜餚包在內的冷凍食品一直受大眾歡迎；對於餐飲零售企業而言，菜餚包既解決廚房佔地面積、油煙以及大廚難求等問題，也保證了菜品穩定的質量。

內地律師指出，推行「菜餚包」式外賣的商家，應注重消費者的知情權和選擇權，以適當方式明示餐食的主要原料信息；若沒有如實披露，就會誤導消費者，影響他們的判斷和選擇。

（第一現場）