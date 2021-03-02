四川男製土炸彈放火傷人獲刑13年　叔叔遭炸傷致視力殘疾索賠80萬

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-02 11:55

2020年1月25日正月初一，本應是歡渡佳節的日子，四川資陽市伍隍鎮一碗水村卻接連發生突發事件。村民鄭某因與其么叔鄭某海在贍養老人及土地問題起矛盾糾紛，並遭到堂弟毆打，又認為村支書朱某的調解有失公平，於是自製「土炸彈」將么叔炸傷，再放火燒毀朱某家的偏屋。 同年12月，鄭某因犯故意殺人等罪被判囚13年。《紅星新聞》周日（2月28日）報道，鄭某海事後左眼失明，右眼視力模糊，並透露自己將接受手術，「我得把左眼保住」。對於侄兒被判13年，他認為是罪有應得，並已就民事賠償提起訴訟，索賠80多萬元（人民幣，下同）。

鄭某海被炸傷後雙眼視力嚴重受損，目前視力三級殘疾。（紅星新聞）

約30年前，鄭某的父母和鄭某海一家已因老人贍養問題存有積怨。鄭某海表示，鄭某父親是其兄長，兩人原約定好父母供養問題，父親由對方供養，母親由自己供養。父親不久後病重，兩人於是約定共同供養母親，但兄長只付了2個月的贍養費。經村幹部協調，鄭某海與兄長需共同供養母親至老，但雙方自此鬧矛盾，多年不往來。

然而，雙方矛盾激化是在2017年農曆新年期間，鄭某海家修院壩路佔了鄭某家的土地，後來鄭某被堂弟毆打。為此，村支書朱某從中協調，但鄭某認為其調解有失公平，導致事件未滿意解決，遂產生報復的想法。

鄭某到案後交代，去年農曆新年前，他將鞭炮炸藥等裝入白酒瓶內製成「土炸彈」，並在案發當日凌晨零時許攜帶事先準備好的爆炸裝置、汽油、剪刀、頭套、手套、打火機等作案工具前往鄭某海家，並將對方家電錶處的閘刀拉開斷電，再將爆炸裝置安裝在電錶隱蔽處。

由於鄭某不滿朱某在雙方修路佔地所引發矛盾的調解，遂懷恨在心。同日凌晨3時許，鄭某在么叔家放置爆炸裝置後，沿小路來到朱某家的偏房，並將事先準備好的汽油沿屋頂縫隙潑灑到屋內後點燃。因事發時屋內無人，幸未造成人員傷亡，但偏屋及屋內物品全數燒毀。

經鑑定，鄭某海雙眼爆炸傷後遺功能障礙構成重傷一級，顱腦損傷和臉部損傷後遺容貌損毀（輕度）構成重傷二級，左手外傷及左肩腹側、左上臂腹側上段、左前臂上段外側、左前臂中下段瘢痕構成輕傷二級。鄭某海被炸傷後昏迷6天6夜，雙眼視力嚴重受損，目前視力三級殘疾。

去年12月21日，四川資陽市雁江區法院一審審理認為，鄭某因犯故意殺人罪、故意毀壞財物罪，加上掩飾、隱瞞犯罪所得罪，數罪併罰，被判囚13年。案發後，鄭某的兄長自願向鄭某海賠償醫藥費4萬元，向朱某賠償經濟損失10700元，取得朱某諒解。此外，鄭某海的其餘經濟損失將另行起訴。

（紅星新聞）