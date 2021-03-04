安祿山抓楊貴妃「胸乳間」致留痕　是私情幽會抑或「祿山之爪」？

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-03-04 07:30

現代人有時會用「祿山之爪」來形容一些施行「鹹豬手」的人，這說法源自相傳唐代的安祿山與楊貴妃兩人幽會的時候，安祿山不小心抓傷了楊貴妃的胸部，不少古代小說及現代影視劇集都有類似描繪。 那麼這類傳聞又有多可信呢？本文會為大家一一分析。

TVB劇集《楊貴妃》也出現「祿山之爪」情節（點圖放大）：

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首先必須指出的是，在包括《舊唐書》、《新唐書》及《資治通鑒》等的正史之中，均無「祿山之爪」的相關記載，甚至沒記載過安祿山與楊貴妃兩人有私情。翻查古籍，最早記載「祿山之爪」這個故事的書籍均來自宋朝，其中秦醇撰寫的傳奇小說《驪山記》記載相當詳盡。

《驪山記》寫北宋文人張俞遊覽驪山時，在唐代守宮使的後人聽到唐玄宗朝的一些遺聞秘事，其中頗有色情情節，當中包括安祿山抓傷楊貴妃的乳房，以及楊貴妃出浴後唐玄宗和安祿山詠乳這兩個情節。

該書描述安祿山「叱貴妃，復引手抓貴妃胸乳間」，又描述楊貴妃憂慮唐玄宗會看到胸口的抓痕，於是以「訶子」遮蓋，訶子即抹胸類飾物。

范冰冰在《王朝的女人．楊貴妃》飾演楊貴妃（點圖放大）：

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自此之後，後世不少小說均有描寫安祿山與楊貴妃私通一事，當中不乏色情情節。至民國時代的小說《唐史演義》，也描述「祿山與貴妃，鬼混了一年有餘，甚至將貴妃胸乳抓傷」，可見「祿山之爪」這個故事流傳之廣。

其實最早記載「祿山之爪」這故事的書籍都屬於筆記小說一類體裁，況且這些文字出自宋朝人之手，與安祿山及楊貴妃的時代（約8世紀）相去甚遠，明顯不可信。

李嘉欣在內地綜藝節目《演技派》出演楊貴妃一角（點圖放大）：

不過也應該注意，正史上的確記載安祿山及楊貴妃頗有不尋常的關係。例如據宋代《資治通鑒》記載，楊貴妃收安祿山為養子，在安祿山的某年生日，楊貴妃「以錦繡為大襁褓，裹祿山」，為安祿山「洗兒」。在當時，民間有生子第三日給孩子洗澡的風俗，謂之「洗三朝禮」。洗過之後，又要給嬰兒穿上新衣服。

《資治通鑒》的記載又指，楊貴妃和安祿山關係日益密切，「自是祿山出入宮掖不禁，或與貴妃對食，或通宵不出，頗有醜聲聞於外，上（唐玄宗）亦不疑也」。由此可見，「祿山之爪」的故事雖不可信，但也有其歷史背景。

（綜合報道）