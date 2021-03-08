藝術家皇帝宋徽宗播龍種能力千古第一　被俘後傳還誕6子8女

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-03-08 07:00

宋徽宗趙佶一生可以說是相當傳奇，雖然他是亡國之君，但是他除了在藝術造詣上無與倫比外，子女數目也是歷代中國皇帝之最。不過在不同書籍中，宋徽宗的子女數目卻有不同記載，那麼宋徽宗一生究竟生了多少子女？

宋徽宗在藝術造詣上非常高超，擅長繪畫及書法（點圖放大）：

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首先，據正史《宋史》記載，在北宋滅亡之前，宋徽宗已經有32子及34女。單憑這份官方的不完全統計，宋徽宗已經毫無懸念地坐穩了歷代皇帝中孩子數量最多的頭把交椅。

不過，除了正史《宋史》的記載外，尚有其他關於宋徽宗子女的紀錄。在靖康之難發生後，宋徽宗被金人虜至五國城（今黑龍江依蘭縣）。據《靖康稗史箋證·宋俘記》記載，宋徽宗入五國城後，他的妻妾又生了19個孩子，其中「六子八女」是宋徽宗的親生兒女，而「別有子女五人」則是金人的種。

如此計算，假如不計算不屬於宋徽宗的親生骨肉，宋徽宗被俘前後，共生子38人，生女42人，總計有80個兒女。

那麼《靖康稗史箋證·宋俘記》的記載又有多可信呢？根據資料，《靖康稗史箋證》共輯有七種稗史，由宋人確庵、耐庵編纂，從不同角度記載北宋都城陷落始末及宋宮室宗族北遷和北遷後的情況，所記內容多為正史未記載，故參考價值頗高。

該書內容大都是作者親歷，兼收出自宋、金不同作者的同類著作來互相驗證，為研究「靖康之難」提供了第一手資料，其中《宋俘記》則由金人編著，專記宋帝和宗族北遷以及北遷後的情況。

兒女數目遠超其他皇帝

由於相關史料不多，現今已難以判斷宋徽宗被俘入金後所生子女數目的真實性。不過即使撇除宋徽宗入金後所生子女，單單是《宋史》記載的宋徽宗的66個兒女，宋徽宗的兒女數目已遠超中國史上的其他皇帝。

例如唐朝的唐玄宗有59個子女，清朝的康熙帝共有55個子女，明太祖朱元璋有44個子女，在中國歷史上均算是子女眾多的皇帝，不過他們均無法與一生只活了54歲的宋徽宗相比。