湖南婦哭訴22歲兒子兩年不出房　終日玩手機吃喝衛生皆不能自理

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-13 20:20

湖南長沙市民楊女士近日哭訴，自己22歲的兒子小林（化名）自從前年7月辭職回家後，就不再與他們溝通，更已快兩年沒有離開過自己房間，現在只會每天捧着手機在床上玩遊戲，甚至個人衛生問題都得由父母料理，令她非常痛苦。

楊女士表示，他們雖然一家三口住在一起，但小林的吃喝全靠兩老送入房，而不管父母做什麼事情，小林都不予回應，一年下來連說話溝通的次數也屈指可數。父親老林（化名）曾想強硬地把兒子拖出房門，惟每次只會觸發更嚴重的衝突，房門的玻璃也會碎了一地。

為了解情況，《長沙晚報》記者在小林母親的帶領下親自進入房間，令人意外的是，頭髮已長至齊肩的小林反應很平靜，其房間窗簾24小時緊閉，令現場幾乎沒有光線，唯一光源就是小林的手機屏幕。記者嘗試與小林聊心事，而小林雖然眼睛緊盯手機，但也沒有反感，反而向記者傾訴起來。

其實，小林早就料到父母的痛苦和焦急，惟強調「他們痛苦，我更痛苦」，不過就沒有明確解釋原因，只稱：「你們解決不了，我想做什麼都可以去做，沒問題，但是就有人影響到我了，有人瘋狂搞我心態。」記者認為，小林似乎是面臨來自工作及家庭的壓力，讓他選擇了逃避，並不知不覺間患上了「手機障礙」症。

對此，湖南省第二人民醫院主​​任醫師周旭輝表示，其實手機成癮、遊戲障礙，早在2018年就被世界衛生組織定性為「成癮性疾患」，其病症在於行為模式足夠嚴重，導致在個人、家庭、社交、教育、職場或其他重要領域造成重大損害，且持續至少一年。她又發現，雖然現在到醫院諮詢應診的孩子越來越多，但其實很多青年人甚至是老人，都有可能患上了「遊戲障礙」而不自知。

（長沙晚報）