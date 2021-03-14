客房可全天候觀看北極熊　哈爾濱酒店遭批剝削動物牟利

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-14 10:12

黑龍江省哈爾濱市一家自稱全球首見的「北極熊酒店」近日開張，其賣點是21間客房的住客能全天候隔着玻璃觀看北極熊，不過這引來了動物權益組織的批評。

「北極熊酒店」引來動物權益組織的批評（點圖放大）：

+ 7 + 7 + 7

哈爾濱極地公園斥資1億元（人民幣，下同）建造的「北極熊酒店」由俄羅斯設計師葉弗列莫夫娜及日本主題公園設計師宮島修二聯手打造，能讓遊客透過33塊強化玻璃俯視北極熊。

酒店聲稱他們還原了真實的北極場景。但從照片可見，「冰天雪地」實際只上是白色的地板和印有冰雪圖案的壁紙。兩隻北極熊的活動空間有限，除了中間的白色地板，就只有左右兩邊的水池可以活動。

酒店介紹指，遊客可體驗給北極熊餵食，與其「一同寢食」，又宣傳稱「24小時都有北極熊陪伴左右」。酒店透露，客房的住宿價格從1888至2288元，非常受歡迎，試業期內的預訂已爆滿。

「北極熊酒店」的賣點是21間客房的住客能全天候隔着玻璃觀看北極熊（中新社）

動物權益團體亞洲善待動物組織（PETA）高級副總裁貝克（ Jason Baker） 指出，北極熊在野外每日要活動18小時，活動範圍可達到數千英里。他批評，北極熊不應被困在水族館或動物園內，也不應該出現在酒店，並呼籲消費者遠離利用動物的苦難牟利的機構。

哈爾濱極地公園發言人則稱，室內區域只是北極熊總活動範圍的一部分，在溫度和空氣質素允許時，北極熊會被放到戶外活動。

哈爾濱極地公園成立於2005年，2010年時該公園曾有兩隻北極熊因居住環境過於狹窄、空間過於壓迫而患上抑鬱症，直到後來遷入相對較大的新場館才恢復活力。