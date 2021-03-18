上海女賓館馬桶產女後掐死拋屍　因不知生父是誰不想生活被打擾

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-18 15:09

2020年6月26日，24歲的李某某在上海市一間賓館的衛生間內獨自產下一名女嬰，因不知道女嬰的生父是誰，怕被家人責怪以及打擾自己的生活，李某某在產下女嬰後將女嬰掐死，並用膠袋包裹後丟棄在附近的垃圾房內。 近日，上海市青浦區檢察院對李某某提起公訴，依法追究其刑事責任，並建議判處14年以上15年以下有期徒刑。

賓館附近閉路電視拍到李某某丟棄女嬰的畫面。（上觀新聞）

1996年出生的李某某讀中學時就已輟學，在她20歲時，與前夫結婚並育有一子。惟誕子後，李某某的前夫及前夫的家人對她態度大變，並時有指責。於是李某某便回到自己家中與父母同住，並向前夫提出離婚。後經朋友推薦，李某某開始經常去酒吧玩樂，每次在酒吧都會被不同男子搭訕，她還與其中幾人發生了性關係。

2019年11月，李某某發覺自己已有逾兩個月未來月經，便意識到自己再次懷孕，但她卻並不知道孩子是誰的，亦無法得知自己的預產期是何時。驚慌失措下，李某某為了不讓家人知道，並未選擇打胎，於是她向家人以及身邊的朋友隱瞞了此事，此後李某某又開始了花天酒地的生活。

2020年6月25日，李某某與朋友在酒吧玩完之後，在酒吧附近的賓館開了一間房。早上5點多，李某某忽覺肚子一陣疼痛，原來是羊水已破，即將生產。數十分鐘後，李某某在房間衛生間中的馬桶上生下一名女嬰。生產後，李某某一手摀住女嬰的口鼻，另一手掐住女嬰的脖頸，直至其死亡。女嬰死亡後，李某某用膠袋將其包裹，並丟棄在賓館附近的垃圾桶內。

李某某的拋屍地點。（上觀新聞）

拋屍女嬰後，李某某回到自己家中，直至賓館附近清潔人員發現女嬰屍體後報警處理，經警方查詢，確認李某某是女嬰的生母後，上門將李某某拘捕。

近日，上海市青浦區檢察院對李某某提起公訴，檢察院審查認為，李某某故意非法剝奪他人生命，已涉嫌故意殺人罪，且被害人是其親生女兒，應當酌情從重處罰。故決定依法追究李某某的刑事責任，並建議判處14年以上15年以下有期徒刑。

（上觀新聞）