被指勾勒孩童生殖器官形狀　再有兒童內衣品牌疑打色情擦邊球

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-18 18:25

繼網路購物和社交平台「小紅書」日前出現疑似兒童色情團夥後，內地再有兒童內衣照片被質疑打色情擦邊球。據《紅星新聞》報道，部份涉事兒童內褲屬一款名為「小黑托暱」的品牌，而被質疑的圖片中，甚至有將男童女童的生殖器官形狀勾勒出來。該品牌客服人員周四（18日）表示，已正就相關問題進行整改，涉事人員也已解約離職。

周三（17日）晚上，《紅星新聞》記者在淘寶與天貓發現，「小黑托暱旗艦店」中展示的部份圖片正是網傳的圖片，這些圖片部份印有「Black Tonny」字樣。由於覺得拍照的角度和姿勢不雅觀，有網民向小黑托暱旗艦店客服反映會撥打工商局電話進行舉報，然而據截圖顯示，該旗艦店的客服竟然回應稱：「隨便，思想不健康的人，看什麼都是髒的。」

至周四，記者再進入該旗艦店時，發現已無法再搜索到被質疑的照片，於是詢問客服。客服回應稱，公司對不恰當的商品宣傳引發輿論感到很抱歉，強調相關圖片和影片正在整改中，涉事人員也已經解約離職，又指該店無意涉及其他目的，對於公眾的批評會接受，往後也會高度重視。

報道指，在天貓的「小黑托暱旗艦店」中，可見其企業資質中顯示，該企業為浙江稚果服飾有限公司，法定代表人為呂江龍，於2015年5月20日成立。記者於是透過天眼查提供的手機號撥通呂江龍的電話，詎料當詢問其是否為公司法人時，呂江龍拒絕承認，又稱旗艦店的照片是「純粹的惡意的中傷」。

（紅星新聞）