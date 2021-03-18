四川老翁打官司索「帶孫費」　法院調解後孩子父母自願支付10萬元

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-18 22:00

四川德陽一名60多歲的李姓老翁，近日將自己的女兒小李及其前夫劉先生告上法庭，希望透過訴訟法律討回自己的「帶孫費」。最終，經旌陽區法院調解，劉先生及小李自願向李爺爺支付10萬元人民幣。

案情指，小李自懷孕後便辭職在家養胎，孩子也順利於2016年出生。雖然外孫女出生為家庭增添了幸福，然而劉先生長期在外地工作，小李獨自照顧孩子忙不過來，李翁遂決定放棄安逸的退休生活，與老伴肩負起照顧外孫女的重擔。到了前年10月，小李與劉先生離婚，外孫女跟隨母親生活，家庭的其他矛盾便顯現出來。

李翁認為，自外孫女出生後，劉先生便一直不聞不問，非但未有花一分一毫，擔起當父親的責任，還理直氣壯地認為李家的經濟條件好，帶外孫女是應該的，毫不心存感激，令他非常傷心。於是，他決定在3月3日上午，用一紙訴狀將女兒和劉先生告上法庭，並指出法律規定子女的法定監護人為父母，而非外祖父母，故小李、劉先生應當支付自己照顧外孫女所花的必要費用，包括支付外孫女出生以來自己墊付的8萬餘元醫療和生活費，以及4萬元「帶孫費」。

主審法官對照《民法典》相關條例釋法，指未成年子女的監護和撫養責任在父母，而不是祖父母、外祖父母，只有當父母已死亡或無力撫養的情況下，有負擔能力的祖父母、外祖父母才具撫養孫子女、外孫子女的法定義務。最後經過溝通，案件最終達成調解。

（紅星新聞）