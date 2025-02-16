山西32歲大學女講師病逝　村支書：幼時失雙親，本來已在籌備婚禮

2月8日，中國計量大學光學與電子科技學院講師石召君博士病逝，終年僅32歲。

據介紹，石召君來自山西農村，幼時已失去雙親，由祖父母一手帶大。在離世前，她已開始為自己籌備婚禮。



內地傳媒報道，石召君1993年3月生於山西臨汾市翼城縣，2015年，從山西省大同大學畢業。2016年，石召君在南開大學攻讀碩博，研究方向為凝聚態物理。2022年畢業後，石召君進入中國計量大學光學與電子科技學院擔任講師。

石召君因病去世，終年僅32歲。（微信）

石召君生前為中國計量大學光學與電子科技學院講師。（微信）

《極目新聞》報道，石召君的遺體告別儀式已於日前舉行。有知情人士稱，石召君的弟弟在告別儀式上介紹了姐姐努力奮鬥的生平，祖母在旁傷心痛哭，「太可惜了，知道消息後心裏一直特別難受」。

石召君老家的村支書介紹，石召君從小非常懂事。2005年，在石召君12歲時，她的父母在一次事故中去世，留下她和6歲的弟弟，由祖父母撫養長大。除了當地民政部門的補貼外，他們之前靠種地為生。如今，兩位老人都已經70多歲了，身體情況不算太好。

村支書介紹，石召君幼時成績不算出眾，後來努力學習進入讀南開大學，成為村內第二個博士。在身體檢查出疾病前，她本來已經開始籌備婚禮事宜，「家裏情況開始好轉了，沒想到又遭遇了這種事」。村民們對於石召君的離世感到十分可惜，當地已派人到其家中慰問。

石召君曾為高中母校校慶錄製影片，此片段在社交平台上廣傳。（微信）

在社交平台上，一段石召君的自我介紹影片被多次轉發。據介紹，該影片是她在南開大學讀博時，為高中母校校慶錄製的影片，不少網民在評論區為她的離世表示惋惜，留言「一路走好」。