海南遊客打的遭多次漲價拒付錢　司機持刀威脅｢不給就捅死你｣

綜合內媒報道，近日，有網民拍片稱，其在海南乘坐網約車時司機多次漲價，他因拒絕付錢被司機持刀威脅。2月22日，當地通報稱，涉事司機李某已被拘捕，案件正在進一步偵辦中。



網傳影片顯示，一名白衣男子站在一輛黑色私家車後備箱處，手持一把刀大吼：「騙人！你不給我，我就捅死你！」乘客則回應稱：「我一分錢不會給你，咱講良心，送我回去你要200（人民幣，下同），又加到300，我都給你了，你又說漲價。」

司機持刀威脅。（大風新聞）

司機持刀威脅。（大風新聞）

據該名乘客描述，原本約定的車費為200元，但司機在途中不斷加價，先是漲到300元，後又要求增加「煙錢飯錢」。在雙方爭執過程中，司機還動手打了乘客一拳。

2月22日，當地發布情況通報稱，經查，涉事司機李某非法運營搭載乘客從五指山市至樂東縣，途中因目的地變換產生車費糾紛，進而持刀威脅。目前，涉事司機李某已被抓獲，案件正在進一步偵辦中。