23歲女研究生洗2萬人仔相親　要求「大我五六歲」　一見對象崩潰

內地一名23歲的女研究生，花了2萬元人民幣找婚姻介紹所介紹相親對象，但是介紹的對象都超「伏」。



要求年紀大她5到6歲，沒想到卻來了一個快40歲的大叔，不但遲到，講話還噴口水，見完面每天發十幾則訊息轟炸，讓她快受不了。

23歲女研究生花2萬元人民幣相親，獲介紹的男性卻與她要求相距甚遠。（微博影片截圖）

身高年齡全不合要求 於「名校同名大學畢業」 還有男生疑是成人遊戲Coser（點圖放大了解更多）：

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根據《現代快報》報道，23歲的小夏（化名）目前正就讀研究所，一直想找個對象，因此去年10月花了2萬元人民幣透過杭州一家中介公司簽了一份婚姻介紹契約，服務期間從2024年的10月20日到2025年的2月19日，約定配對人數為4人。

小夏向中介公司提出條件，她想找175厘米以上，不胖不瘦，長相端正的人，年齡必她大5到6歲，個性的話只要人品好三觀正就可以。但事後業者向她介紹了6、7名對象，她卻越看越氣，甚至還介紹一個快要40歲的男子給她。

小夏形容，她和40歲的男子見面後，對方身高僅170厘米、中年油膩，且是矮胖肥大的類型，就是那種油頭膩耳感覺。當時不但遲到，說話嗓門大，口水還直接噴過來，剛見面完了之後就狂發訊息轟炸，一天發幾十條的那種。

小夏跟中介業者訴苦，中介卻說他們為了男子費了很多心力，例如髮型穿搭都是他們這邊的工作人員幫他們搭配的。至於學歷部分，對方稱是同濟大學的，但其實是同濟大學嘉興學院，一個是一流大學，一個是普大。

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中介事後又稱，有一個男生還不錯，小夏表示，她不想要認識Coser（角色扮演者），中介說他只是愛看動漫，結果雙方見面後，對方就是個紮紮實實的Coser，而且他扮演的角色還類似於成人遊戲。

這些經驗，讓小夏徹底死心，希望能全額退費，且她發現別的會員一個人收2500元人民幣，她卻要5000元，且介紹的對象全都不符合要求。

對此，杭州中介業者負責人受訪時卻稱：

如果不符合要求不要加微信聊了，微信也加了，聊了也跟別人生活中見過面了，現在說不認可了。

目前當局已介入協調。小夏表示，雙方已協商成功，具體細節不方便透露。

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