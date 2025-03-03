四川兒女知密碼卻無法取錢　將卧牀老人推到銀行　網民意見兩極

內媒《荔枝新聞》報道，網傳四川有兒女知道老人的銀行賬戶密碼，但卻取不出來錢，只能把卧牀老人推到銀行，事件引發爭議。銀行回應稱，老人的錢長期不動用，有風險預警，本可上門服務，但家屬等不及。



卧牀老人被推到銀行。（影片截圖）

近日有網民拍片稱，明明知道密碼但是卻不能將父親的銀行賬戶中的錢取出，最後只能將卧病在牀的父親推到銀行辦理業務。

卧牀老人被推到銀行。（影片截圖）

對此，四川綿陽安州區郵政儲蓄支行回應稱，因老人長期未曾動用賬戶，已變成「長期不動戶」，有風險預警，為了確保資金安全需要本人認證。銀行曾表示，因需要監管部門在場，所以周一才可以上門服務，但家屬很急切，後來協商後才將老人推到銀行取錢。

有網民指，銀行的做法是按照規定沒有問題：「制度解釋的很明白的，甚至都表示周一上門去服務。但是一看就是家屬着急把錢取出來，子女們要分錢喲。甚至不惜把這樣的老人推去銀行。」「銀行規定挺合理的，以前就有親屬偷偷取走老年人錢的情況。」

卧牀老人被推到銀行。（影片截圖）

但也有人認為銀行服務應該更人性化：「永遠都是這套說辭！永遠都說可以上門，但是不是特殊情況，特別的人，會去嗎？要等多久？」「如果銀行能馬上去，家屬絕不可能出此下策！肯定又是要先預約，準備的資料又繁瑣。」