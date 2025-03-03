內地男為刺激前妻竟與保母上牀兼假求婚　成功復婚卻遭保母捅死

中國央視網「社會與法」節目常分享一些社會案件，日前，節目揭露一宗感情糾紛。



一名男子因為賭氣跟前妻離婚，為了要讓前妻回心轉意，把家中保母當成棋子，讓前妻心生忌妒。男子跟前妻成功復婚後，保母驚覺遭到利用，氣到要報復對方，沒想到卻失手殺死男子，最終遭到法院判處無期徒刑，要在監獄度過餘生。

一名男子為讓前妻心生忌妒，與保母成為情侶並求婚，成功借此與前妻復婚，保母驚覺被利用後拿刀把男子捅死。（微博影片截圖）

一名男子為讓前妻心生忌妒，與保母成為情侶並求婚，成功借此與前妻復婚，保母驚覺被利用後拿刀把男子捅死。（微博影片截圖）

與保母發生關係還求婚 故意讓前妻知道二人拍婚紗照 點圖放大了解更多：

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「社會與法」節目邀請律師講述事發經過，事件主角的男子謝某與妻子賀女原為大學同學，倆人畢業後，謝男因為事業有成後，鼓起勇氣追求一直以來都有好感的賀女，倆人順利結婚生子。不過，婚後避免不了一些爭吵，最終賭氣之下倆人離婚。事後謝男相當後悔，雖然知道妻子也不想離婚，但又拉不下臉去跟前妻求和。

想要前妻主動提出復婚的謝男，竟靈機一動想要利用家中的李姓保母讓前妻嫉妒，讓她有緊迫感來求復合。謝男把跟保母的親密合照放上網路，前妻果然中計，回來找謝男，質問對方是否真的要跟保母結婚。謝男眼看前妻即將上鈎，故意氣她，表示自己不僅要跟保母結婚，還要對她很好，沒想到這段話把前妻氣走。過了一陣子，謝男目睹前妻跟一名男子走得很近，傷心地喝酒澆愁，進一步跟保母發生了關係。

李姓保母性格單純，謝男一展開攻勢便淪陷，倆人發生關係後，謝男答應要給保母一個說法，同時，謝男等不到前妻回頭，於是決定要使出「大絕招」，他向李姓保母求婚，倆人要拍婚紗照當天，還放消息讓前妻知道。果然，前妻在拍攝婚紗當天現身，在謝男面前難過地落淚，謝男看了馬上離開保母，跟前妻上演大和好的戲碼。看到這幕的李姓保母這才知道，自己一直以來都是謝男的感情棋子，悲憤不已，當場賞了謝男巴掌就離開了。

事後，李姓保母越想越氣，叫上自己有犯罪前科的表哥前往報復，他們先是埋伏在謝男家中附近，見謝男出現，表哥先用棒子把謝男打倒，趁謝男倒在地上時，李姓保母拿刀捅了謝姓男子，最終導致謝男不治。

事情鬧上法院後，法官認為，雖然李姓保母行為情節惡劣，不過考慮到被害人戲弄李姓保母感情違背社會倫理和道德，最終李姓保母無期徒刑、剝奪政治權利終身。看到這個案件的網友們也傻眼，直言：

彷彿看了一部狗血劇。

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