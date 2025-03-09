小米SU7 Ultra深夜狂飆時速達300km/h　山東男涉嚴重超速被捕

有司機近日深夜駕駛小米SU7 Ultra在城區道路飆車，時速高達300km/h。3月8日，山東濰坊公安通報稱，司機李某某涉嫌嚴重超速被捕。

據悉，小米SU7 Ultra的定位相當於賽車級別，最高時速可達350km/h。事件引起網民憂慮，認為小米應設置電子圍欄，限制司機在公共區域的極速駕駛，且需要通過考核才能解鎖極速模式。



網傳影片顯示，司機李某某駕駛小米SU7 Ultra，車前方的儀表板顯示車速從0km/h飆升至約300km/h，僅用時約17秒。

有司機深夜駕駛小米SU7 Ultra在城區道路飆車，時速高達300km/h。（影片截圖）

山東濰坊公安通報稱，3月7日，濰坊市公安局交警支隊接到網民舉報稱，3月6日深夜在城區道路，疑似出現嚴重超速駕車行為。

接到舉報後，交警支隊立即提請市公安局偵查中心，運用大數據分析與智能比對技術，迅速鎖定涉嫌嚴重超速的車輛及司機李某某，並於3月7日下午5時拘捕司機。經訊問，李某某對在深夜公共道路上嚴重超速行駛的違法行為供認不諱。

警方調查確認，李某某的駕駛行為已違反《道路交通安全法》關於「在道路行駛機動車不得超過限速標志標明的最高時速」的規定，涉嫌嚴重超速。目前，案件正在進一步偵辦中。

司機李某某駕駛小米SU7 Ultra在城區道路飆車，時速高達300km/h，涉嫌嚴重超速被捕。（濰坊公安）

《大風新聞》報道，小米汽車客服介紹，小米SU7 Ultra的定位相當於賽車級，車輛時速可能會設定較高，最高時速350km/h，但會受到場地限制，一般在賽道內才能達到，

客服表示，在日常場景中，當使用新手模式、經濟模式或標準模式，可限制車輛的馬力參數、加速時間。若用戶使用大師模式或者自定義模式，才能夠到達最高時速。小米會強制用戶學習安全手冊，以及駕駛安全培訓，「如果說車機上的安全考試通不過，可能就無法用這種模式」。

小米汽車用戶稱，在系統更新後的1.5.0版本，小米車機增加了「駕駛安全保護」功能。（大風新聞）

另據《大河報》報道，有小米汽車用戶稱，在系統更新後的1.5.0版本，小米車機增加了「駕駛安全保護」功能，功能開啟後，車輛最高車速限制為140km/h，車輛最大動力性能被限制，並且禁用Boot模式、直線禁速、賽道模式。

此版本被正式推送後，所有的新車都會被強制開啟新手模式，車機屏幕的右上角會顯示「安全保護」，直到總里程達到300公里後方可解鎖。