知名麻辣燙被爆老鼠出沒 自助食材區亂跑！涉事餐廳香港都有分店
撰文：中天新聞網
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內地知名麻辣燙品牌「楊國福」，驚傳店內有老鼠亂竄！
這家位於江蘇省蘇州市的分店，被顧客目擊食材自助區，有老鼠亂跑，驚嚇不已，事發後這家分店已被勒令停業整頓。
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《南方日報》報導，這起事件發生於18日，一名網友透露，當天前往江蘇省蘇州市一處商場的「楊國福麻辣燙」用餐，豈料竟目擊食材區出現一隻老鼠，大剌剌亂跑，嚇得目瞪口呆。
事發後這家分店稱，老鼠是「從隔壁爬來的」，意圖撇清，但表示事發後食材區嫩所有食材，都全部下架，而店內每天會進行消毒，並加強管理。不過，這起事件引發官方注意，蘇州工業園區市場監督管理局21日證實，事發後已派出執法人員，立即至該分店進行現場檢查，並要求停業整頓，並於當天立案，以確保民眾食品安全。
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「楊國福麻辣燙」由創始人楊國福與妻子，於2000年從路邊攤小吃起家，2003年成立「楊記麻辣燙」並在黑龍江省哈爾濱市開設首家店，2005年註冊商標，2006年開放加盟，目前分店已拓展至海外，包括日本、韓國、新加坡、台灣、香港等地。
不過去年日本銀座分店，爆出有消費者發現湯內有疑似蛆的白色小蟲，並拍片驚呼「再也不敢吃」，但這則影片上傳不久被刪除，楊國福麻辣燙表示已將此事通報警方，正在調查真相。
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