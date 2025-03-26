四川希望小學1.4萬採購相機僅值600惹議　官方通報

3月24日，有網友在一份採購公告中發現，四川省石棉縣希望小學採購的「松典相機」中標價格14050元人民幣（下同），而該相機網絡售價僅631元，事件引發熱議。學校於3月25日回應稱，發現供貨商提供的相機與採購使用需求不符，拒收該相機，後已更換。



3月24日，有網民發帖稱近日，有網友反映，2023年四川省石棉縣希望小學採購的「松典相機」中標價格14050元，而該相機網絡售價僅631元。《四川省石棉縣希望小學災後恢復項目設備設施採購及安裝中標（成交）結果公告》中顯示，該校採購松典單反照相機2台，型號為DC201S，單價14050元，共28100元。

涉事相機採購價1.4萬元。（@中國新聞周刊）

事件引發網民熱議，有人稱：「600報價14000，20倍的利潤」「大家都清楚這是什麼原因，只是這做的也太明顯了，差了20倍」「不止相機啊，那表裏面採購的可是啥啥都比市場價貴。」

涉事相機網絡價格為631元。（@中國新聞周刊）

24日下午，採購合同供應商成都彩翼光電科技有限公司職員曾回應，當時招標文件明確要求採購國內生產的單反相機，他們提供的「松典相機」被學校認為達不到使用需求，因此「我們又單獨採購了兩台符合甲方使用需求的相機，同等價格一萬多塊錢的，交給業主方，我們提供了四台相機」。

3月25日，校方發佈情況通報稱，為滿足日常微課錄製等教學需求，石棉縣希望小學通過政府公開招標採購相機等一批教學設備，供領辦學區內多所學校共同使用。在2023年11月貨物交付時，石棉縣希望小學發現供貨商提供的相機與採購使用需求不符，拒收該相機。經與供貨商協商後，供貨商將相機更換為與中標價價值和使用要求相符的相機，經組織專家驗收，符合合同約定標準。

2024年7月，紀委監委獲悉相關情況後介入調查，認定該項目採購過程中存在審核不到位的情況，並對相關人員給予相應處理。