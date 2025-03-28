緬甸地震｜曼德勒傳酒店倒塌10多棟　中國商人：人沒了，貨也沒了

中國地震台網測定，緬甸中部發生7.9級地震，震源深度30公里，新華社指仰光震感強烈。香港天文台則指錄得緬甸7.3級地震。這次地震帶來的震感強烈，網傳緬甸曼德勒（Mandalay）有大橋倒塌的影像，泰國全國有震感，曼谷部份建築物出現搖晃，中國雲南、昆明等多地的居民也感受到強烈震動。



據了解，緬甸市震中在曼德勒省，該省受災情況極其嚴重。中國商人小康透露，他住在曼德勒市翡翠市場附近的酒店，「酒店倒塌了幾十棟，人沒了，貨也沒了，損失非常大。」。小康表示，曼德勒附近住酒店的基本都是來這做生意的中國人，「中國人、本地人，死了多少人都不知道，現在半個城市都是消防員。」



據了解，緬甸市震中在曼德勒省，該省受災情況極其嚴重。（網絡圖片）

小康回憶，地震時他人在戶外，震了兩次，一次就震了一分鐘，「站在馬路上都站不穩」，小康所在的酒店也被震歪了，直到現在都不敢靠近已經歪斜的酒店，「因為偶爾還會有餘震』。他認為自己很僥倖，「還好(地震)當時自己在戶外，真是幸運啊」。

小康說，他現在在馬路邊，搭了小帳篷，晚上準備就這樣休息。

傾斜的藍色建築是小康入住的酒店

據了解，緬甸市震中在曼德勒省，該省受災情況極其嚴重。中國商人小康透露，他住在曼德勒市翡翠市場附近的酒店。（瀟湘晨報）

另外，網傳曼德勒WinStar酒店坍塌的影片和照片。照片顯示，酒店坍塌，招牌倒在地上。常在緬甸做玉石生意的吳先生則透露，該酒店便宜，房間數量也多，裡面住了很多中國人，不過酒店比較陳舊。其介紹，中國人在緬甸大部分都是住酒店。

曼德勒WinStar酒店坍塌。（網絡圖片）

曼德勒WinStar酒店坍塌。（網絡圖片）

吳先生稱，自己剛聯繫上身在曼德勒的老婆，得知其沒事，只是當地斷電斷網。「之前我們去住，好一點的一個月下來得八九千元，我媳婦昨天晚上從密支那到曼德勒，她住了一個比較好的酒店，能抗八級地震，所以還沒事。」

劉先生透露，自己也得知了WinStar酒店坍塌的消息，他表示，今天是拜佛節，是緬甸人的休息日，一般都不去上班，但大家都沒有去市場，「有些人就在酒店睡覺，尤其是地震發生在中午，所以很擔心。」

在緬華人劉先生則表示，不少樓房坍塌，他住的酒店沒塌，但是牆體開裂，估計是住不成了，「人家讓你住，我們也不敢去」。劉先生表示，這個夜晚，自己打算回酒店扛兩張墊子出來，先睡在路邊。

曼德勒傳酒店倒塌10多棟。（網絡圖片）

另外，緬甸昂班市也有許多棟建築倒塌，當地的昂班酒店也在地震中倒塌。

緬甸7.9級地震｜雲南瑞麗棚子塌陷、牆體裂開 民眾狂奔影片曝光