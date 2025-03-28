緬甸地震｜泰國摩天大樓倒塌3死　建商為中國鐵路十局去年才封頂

緬甸中部發生7.9級地震，震源深度30公里，這次地震帶來的震感強烈，泰國全國有震感，曼谷部份建築物出現搖晃，雲南、昆明等多地的居民也感受到強烈震動。據此前報道，泰國曼谷有興建中的高達30層樓高的摩天大樓倒塌，當地傳媒報道至少3人死亡、81人失蹤。



據了解，該座位於曼谷洽圖洽（Chatuchak）區的30層大樓，於2020年開工興建，總經費約21.36億泰銖（約4億8849萬4869元港幣），該棟大樓原計劃作為泰國審計署的新辦公大樓。承建單位為ITD-CREC合資企業，由泰國意大利泰發展有限公司與中國中鐵十局（泰國）有限公司合作組成。



去年（2024年）年中鐵十局更曾發文慶祝該大樓封頂儀式，稱該大樓建成後「將是中鐵十局在泰國發展的一張名片」，但因為強震倒塌，中鐵十局也已經刪除與此建案的相關文章。



該棟大樓原計劃作為泰國審計署的新辦公大樓，如今因強震倒塌。(網絡圖片)

去年（2024年）年中鐵十局更曾發文慶祝該大樓封頂儀式，稱該大樓建成後「將是中鐵十局在泰國發展的一張名片」。(網絡圖片)

去年（2024年）年中鐵十局更曾發文慶祝該大樓封頂儀式，稱該大樓建成後「將是中鐵十局在泰國發展的一張名片」。(網絡圖片)

對於泰國新審計長辦公室大樓建設項目，是一座30層樓高的建設項目，工程價值為21.36億泰銖，自2020年開始動工。該項目由合資企業ITD-CREC實施，該公司是由意大利-泰國發展公共有限公司和中國鐵路第十局（泰國）有限公司組成的合資企業。

該棟大樓目前工程進度約達30%，原定2026年完工，但受新冠疫情影響曾一度停工。泰國審計署副審計長素提蓬·本尼迪（Sutthipong Boonnithi）受訪則稱，該棟大樓原計劃作為泰國審計署的新辦公大樓，由泰國當地企業與中國廠商合資承建，如今卻因天災無緣完工。

該棟大樓目前工程進度約達30%，原定2026年完工，但受新冠疫情影響曾一度停工。

素提蓬已緊急前往現場查看災情。他感慨，這棟大樓去年4月才由中鐵十局舉辦主體結構封頂儀式，當時被視為工程順利推進的象徵，可惜的是不到一年便遭遇罕見強震，令人唏噓。

據中鐵十局官方資料描述，泰國新建審計局辦公大樓專案位於泰國曼谷市，主要包括新建辦公樓、會議廳、停車樓各一棟，建築總面積96041平方米。項目周邊交通便捷，西臨曼谷火車站，東側與曼谷國家公園相望，建成之後主要為泰國國家審計局等相關政府職能部門服務，將是中鐵十局在泰國發展的一張名片。

新建審計局辦公大樓主樓高137米，結構形式為「核心筒+無樑樓板」。核心筒採用滑模施工技木，無梁樓板採用抬模安裝工藝，外架採用爬架施工工藝。為保證超高層混凝土品質，開工伊始即成立了項目技術攻關小組，對關鍵技術進行研究。

值得關注的是，有微博的網友發現，在事發後中國中鐵十局迅速在微信公眾號和官方網站刪除了此前慶賀該棟大樓封頂儀式的貼文。內地網民則覺得遺憾，並且詢問「因地震倒塌重建費用是由中鐵承擔還是泰國方面承擔?」