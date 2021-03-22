中美會談翻譯張京震撼網民　神秘「美魔女」也是外交部5大女神？

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-22 12:28

中美兩國近日舉行「2+2」高層戰略對話，其中曾被譽為「兩會最美女翻譯」的張京在中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪向美方「反擊」16分鐘後，以流暢的英語翻譯轉述，在內地引起廣泛關注。 其實在內地網絡素有中國外交部「五大女神」的說法，張京就是其中一位女神，那麼其餘四位又是誰呢？

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「小趙薇」張京

張京現為中國外交部翻譯司的高級翻譯。張京2003年從杭州外國語學校畢業，保送到外交學院英語專業，2007年進入中國外交部翻譯室英文處從事口筆譯工作。

早在2013年3月11日，在十二屆全國人大一次會議新聞中心舉行記者會，張京因為神似女明星趙薇而引起不少媒體的注意。張京不僅翻譯神情專注，還被冠以「冷艷」的標籤。據悉，她還擅長唱歌、跳舞、表演和畫畫，最喜歡的運動是打排球。網上資料顯示，她的丈夫也從事外交工作。

中美兩國在本年3月18日至19日於阿拉斯加安克雷奇舉行「2+2」高層戰略對話，其中張京在中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪向美方「反擊」16分鐘後，以流暢的英語翻譯轉述，不少內地網民讚賞其專業表現。

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清雅女神─姚夢瑤

翻譯官姚夢瑤畢業於北京外國語大學，2007年考入外交部。和張京的冷艷風格不同，姚夢瑤有著典型的江南氣質，優雅從容，清雅大方，讓人折服，而且從小就是公認的校花。

在2012年3月，十一屆全國人大五次會議新聞中心舉辦新聞發布會，姚夢瑤當時是新聞發布會的現場翻譯。姚夢瑤的現場翻譯嫻熟淡定，其「小清新」的氣質為媒體捕捉，成為當年兩會一道靚麗風景線。而這也讓大眾對她所熟知，這位清雅女神一瞬間也成為了紅人。

冰山女神─錢歆藝

翻譯官錢歆藝畢業於杭州外國語學校。在2015年3月，全國政協十二屆三次會議在人民大會堂召開記者會，錢歆藝擔任此次記者會的翻譯。也就是在這次會議上，頭戴小髮夾的她走紅網絡，登上了多家媒體頭條。在翻譯過程中，她極為冷靜，整個過程零失誤，尤其是她自帶的「女王」氣質，讓她一時之間頗受媒體的關注。

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優雅女神—張璐

張璐出生於1977年。1996年，張璐被外交學院國際法系錄取。進入外交部之後，30歲左右便成為了總理翻譯，現為外交部翻譯司（原翻譯室）西葡語處處長。

值得一提的是，張璐在古詩翻譯方面有著自己的獨門工夫。中國古詩短短幾個字便可以道出人生的大道理，用英文翻譯很容易失去了原本的韻味，但張璐有這個能力用英文展現出古詩的原意。在2010年兩會記者會現場，張璐流利地翻譯時任總理溫家寶引用的古詩詞，受到眾人追捧。

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美魔女─華春瑩

原來大家熟悉的外交部發言人華春瑩也是外交部的女神之一。華春瑩現時50歲，根據內地傳媒如《環球時報》2018年的報道描述，華春瑩在日本網絡上有一個萌萌的綽號─美魔女。所謂「美魔女」，是指年齡在35歲以上才貌兼備的女性，「猶如被施了魔法一般美麗」。

報道又指，在日文版谷歌檢索「華春瑩」的名字，除去維基百科以外，第二條內容就是「喜歡上中國發言人華春瑩」的圖片大集合。日本網友還愛用「可愛」和「萌萌噠」來形容她，收集關於美魔女的各種情報，更指大學時期的華春瑩看起來像昭和時代的女學生。

報道又指，當時日本記者就大熊貓「香香」首次亮相一事請華春瑩發表評價。華春瑩以為記者問的是與日本外務省官員「杉山」（因發音相近）有關的問題，嚴肅作答。當中國記者向華春瑩解釋誤會後，她露出了燦爛的笑容，又圈了一大票日本粉絲。