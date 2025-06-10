重慶男尾隨女童出入電梯 網傳用迷藥企圖作案 警方介入調查
撰文：林芷瑩
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6月9日，重慶九龍坡一名男子尾隨女童入電梯並跟出走廊，隨後女童大聲呼叫，家長發現後報警。社區的工作人員回應，該男子並非人販子，警方已控制嫌疑人，案件正在調查。
閉路電視畫面顯示，6月9日傍晚6時39分，一名背書包的女童與兩名男子先後進入樓棟，其中一名穿淺色短袖的男子不時張望監控。3人進入電梯後，一名男子到達樓層後先出電梯，所在樓層到達後，女童走出電梯，淺色短袖男子隨即快步尾隨。
《九派新聞》報道，6月10日，涉事小區物業的工作人員表示，從電梯口到女童的家只有幾步路，女童出電梯後發現被男子尾隨，隨即大聲呼喊，家長聞訊後立即開門並報警，該男子第一時間被控制，女童並無大礙。
對於有傳言稱男子使用迷藥企圖作案，工作人員澄清有關說法不實，警方已介入調查，「只知道男子是本小區住戶，尚不知其是否有精神疾病，具體情況以警方調查結果為準，不要輕信網絡傳言」。
針對門禁安全問題，工作人員表示，小區負一樓的門曾被暴力拉壞，維修過後很快又損壞，門已變形，若更換大門或門鎖涉及資金問題，需經過業主同意，目前方案未出，呼籲住戶們愛護公共設施。
工作人員又稱，小區設有巡邏崗和監控，保安人員有限，無法時刻駐守某一區域，近期會加強巡邏，建議家長加強對未成年人的看護，接送孩弓上學、放學，教導孩子注意身邊陌生人。
所屬社區的工作人員表示，警方已闢謠稱男子非人販子（拐子佬），現已控制嫌疑人，具體情況正在調查。涉事女童並無大礙，未聽說其送院治療。轄區派出所的工作人員稱，此案仍在核實調查，不要輕信網絡傳言。
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