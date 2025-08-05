網傳救羊水栓塞孕婦反被家屬網暴　河南周口57歲女醫生醫院墮樓亡

河南周口在當地醫術醫德備受稱讚的婦產科醫生邵曉蓓近日傳出墮樓身亡。據河南省周口市衛生健康委員會通報，8月1日20時38分，周口市第六人民醫院發生一起墜樓事件。事發後，該院迅速組織搶救，墜樓人員終因傷勢過重，於8月2日凌晨1時40分死亡。



通報稱，墜樓人員為該院醫生邵某某，女，57歲。周口市衛生健康委和相關部門第一時間成立調查組，正在依法依規開展調查處理，妥善做好善後工作。



57歲邵曉蓓醫生墮樓身亡。

網傳消息稱，她近日無端遭受網暴。起因是一名22歲的產婦羊水栓塞，邵曉蓓醫生在家屬簽了同意書後，把該孕婦的子宮切了，最後母女平安，但該孕婦未來無法再生育。豈料事後該孕婦和其家人聲稱是「誤診」大鬧醫院更鬧上法庭， 即使法庭判決該孕婦一家敗訴，他們仍在多個網絡平台開設帳號網暴邵曉蓓，邵曉蓓最終不堪壓力墮樓身亡。

目前該孕婦一家已經清空網暴邵曉蓓的帳號，但許多曾經接受過邵曉蓓醫生診治的民眾紛紛上網分享邵曉蓓的醫術和醫德，稱讚她是難得多得的好醫生，並抨擊造謠者恩將仇報。

有內地網紅更公開抨擊該孕婦一家人，稱羊水栓塞能救回來邵曉蓓就很不了不起了。他更舉劉強東妹妹因為羊水栓塞過世的新聞，稱「有錢人的妹妹都救不了的危險情況，你們遇到了，不感謝醫生救了你們的命還網暴人家。」

據了解，劉強東的妹妹劉強茹在2018年11月9日，因生產時發生羊水栓塞去世，享年43歲。

許多河南的民眾分享邵曉蓓醫生的醫術和善良。

許多河南的民眾分享邵曉蓓醫生的醫術和善良。（抖音）

許多河南的民眾分享邵曉蓓醫生的醫術和善良，稱讚她對待病患像對女兒一樣溫柔：

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據了解，邵曉蓓多次被稱讚為最美醫師、優秀醫生，在河南周口頗有名氣，更是醫院婦產科的重要招牌，她的抖音也分享和病患和醫院工作的細節，許多網民稱從她的影片可以看出她熱愛工作也十分喜愛孩子，對於她的離去十分遺憾。

邵曉蓓的抖音分享醫院生活日常。（網落圖片）

許多河南的民眾分享邵曉蓓醫生的醫術和善良。

網暴者帳號已經清空：

網暴者帳號已經清空。（抖音）

網民點睇：

這可是羊水栓塞啊！！！瘋了吧！！她不願意好好活著 把這個命數給別人啊……害死了一個能從鬼門關救人的醫生，她這一家且等著報應吧！！！

好醫生啊，就這麼沒了？我孩子出生的時候和邵主任接觸過......

終究是對造謠的懲罰太輕了。

有錢的超級富豪某東妹妹就是這個去世的吧，那麼有錢都救不回來，人家醫生超凡能力救回來恩將仇報。

邵曉蓓是難得多得的好醫生，又認真又專業，當初也是衝著她才去的醫院。

